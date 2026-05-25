Orang Mandi Malam Alih-alih Pagi Hari Memiliki Cara Berpikir yang Berbeda dalam 10 Hal Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mandi di malam hari./Magnific/freepik
JawaPos.com - Kebiasaan mandi sering dianggap sekadar rutinitas harian. Sebagian orang merasa belum benar-benar “bangun” sebelum mandi pagi, sementara yang lain justru merasa lebih nyaman membersihkan diri setelah seluruh aktivitas selesai di malam hari.
Menariknya, psikologi modern menunjukkan bahwa pilihan sederhana seperti waktu mandi dapat berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan emosional, hingga cara seseorang mengelola energi dan stres.
Tentu saja, ini bukan aturan mutlak. Tidak semua orang yang mandi malam memiliki kepribadian yang sama. Namun berbagai penelitian tentang ritme biologis, kebiasaan harian, self-regulation, dan preferensi perilaku menunjukkan adanya pola tertentu yang cukup menarik.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (22/5), terdapat 10 cara berpikir yang sering dimiliki orang yang lebih suka mandi malam dibanding mandi pagi.
1. Mereka Cenderung Menganggap Rumah sebagai Tempat “Reset Mental”
Bagi banyak orang yang mandi malam, mandi bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga simbol melepaskan beban hari itu. Secara psikologis, ini menunjukkan kebutuhan akan transisi emosional.
Saat mandi malam, otak mendapat sinyal bahwa fase kerja, tekanan sosial, dan tuntutan aktivitas sudah selesai. Air hangat membantu tubuh menurunkan ketegangan fisik, sementara rutinitas yang konsisten menciptakan rasa aman dan nyaman.
Orang dengan pola pikir seperti ini biasanya:
suka memisahkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi,
membutuhkan waktu tenang setelah bersosialisasi,
lebih sadar terhadap kondisi emosinya sendiri.
Mereka sering melihat malam sebagai waktu pemulihan, bukan sekadar waktu tidur.
