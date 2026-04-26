14 Rekomendasi Kuliner Enak Buat Makan Siang di Jakarta, Porsi Kenyang Harga Aman dan Rasa Nendang

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai wilayah dengan beragam pilihan kuliner yang bisa dinikmati kapan saja, termasuk saat jam makan siang.

Dari hidangan tradisional Betawi, masakan Nusantara, hingga menu internasional, semua tersedia di berbagai sudut kota.

Menemukan tempat makan siang yang enak dan nyaman tentu menjadi kebutuhan sehari-hari warga ibu kota yang dinamis.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Minggu (26/4), berikut 14 rekomendasi tempat makan siang enak di Jakarta.

1. Soto Betawi H. Ma'ruf

Soto Betawi H. Ma'ruf adalah tempat makan legendaris yang menyajikan soto lezat dengan pilihan lauk tambahan seperti perkedel, emping, dan kerupuk, serta menu lain seperti sate sapi, sate kambing, sate ayam, dan laksa Betawi.

Tempat yang nyaman dan selalu ramai saat jam makan siang ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00, dengan harga mulai dari Rp50.000.

Lokasinya berada di Jalan Cikini Raya No. 73 sekaligus Jalan RP. Soeroso No. 36A, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

2. Gado Gado Cikini