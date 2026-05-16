7 Mall di Jakarta yang Pet Friendly, Cocok buat Liburan Seru dan Menyenangkan Barengan Anabul

JawaPos.com – Bagi pecinta hewan peliharaan, mencari tempat liburan yang juga ramah untuk anabul bisa menjadi tantangan tersendiri di kota besar seperti Jakarta.

Namun kini sejumlah mall pet friendly hadir dengan fasilitas khusus yang memudahkan kamu membawa hewan peliharaan saat berbelanja atau bersantai.

Dari taman bermain khusus anjing hingga area grooming lengkap, setiap pusat perbelanjaan ini menawarkan pengalaman yang berbeda-beda.

Dilansir dari laman Traveloka dan Travelingyuk pada Kamis (14/5), berikut tujuh rekomendasi mall pet friendly cocok buat liburan di Jakarta.

1. Senayan Park

Senayan Park adalah pusat perbelanjaan yang mengusung konsep lifestyle dengan sekitar 60% areanya berupa ruang terbuka, termasuk danau, taman kota, dan jalur pedestrian.

Mall yang berlokasi di pusat kota ini memiliki area khusus bernama The Hound Dog Park, tempat kamu bisa berjalan-jalan sambil membawa hewan peliharaan.

Area ini dapat dikunjungi secara gratis pada hari Senin hingga Jumat pukul 15.00–20.00 WIB, dan pada Sabtu–Minggu mulai pukul 14.00 hingga 20.00 WIB.

Hewan peliharaan wajib menggunakan leash, dan kebersihan area tetap menjadi tanggung jawab pemiliknya.