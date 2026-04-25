9 Rekomendasi Kuliner Nasi Lemak di Jakarta dengan Lauk Melimpah dan Sambal Juara

JawaPos.com – Jakarta ternyata menyimpan banyak tempat makan nasi lemak yang menghadirkan cita rasa khas Malaysia secara autentik.

Dari restoran besar di pusat perbelanjaan hingga warung sederhana yang harganya sangat terjangkau, semua pilihan tersedia di ibu kota.

Nasi lemak dengan santan gurih, sambal pedas, dan lauk pelengkap yang beragam selalu berhasil memikat lidah siapa pun yang mencobanya.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (25/4), berikut sembilan rekomendasi tempat makan kuliner nasi lemak enak di Jakarta.

1. Ponggol Nasi Lemak Indonesia

Ponggol Nasi Lemak Indonesia adalah salah satu tempat nasi lemak paling legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1979 dengan pilihan lauk tambahan seperti Crispy Whole Prawn, Crispy Chicken Skin, dan Fried Fish Ball.

Budget yang dibutuhkan sekitar Rp50.000 per orang, dengan berbagai pilihan paket menu yang bisa disesuaikan selera.

2. Pappa Jack

Pappa Jack adalah restoran Malaysia dengan belasan outlet yang tersebar di kota ini, menghadirkan pilihan nasi lemak mulai dari Nasi Lemak PappaJack, Nasi Lemak Sambal Cumi, hingga Nasi Lemak Sambal Cumi Udang.