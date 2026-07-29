Pramono Anung Sebut Naik MRT Jakarta Kini Bisa dengan Tap Kartu Kredit Mastercard dan Visa

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pengguna MRT Jakarta kini menikmati kemudahan baru dalam bertransaksi. Mulai hari ini, seluruh gerbang pembayaran di stasiun MRT Jakarta resmi menerima pembayaran tiket menggunakan kartu kredit nirsentuh (EMV contactless) Mastercard dan Visa tanpa perlu lagi membeli kartu khusus.
Langkah strategis ini menjadikan MRT Jakarta sebagai moda transportasi publik pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pembayaran kartu kredit nirsentuh secara luas di seluruh jaringannya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, inovasi ini dihadirkan untuk memberikan kepraktisan mobilitas, baik bagi warga lokal maupun wisatawan mancanegara.
"Hari ini secara resmi sistem pembayaran tiket menggunakan kartu kredit nirsentuh atau EMV Contactless di MRT Jakarta diluncurkan. Ini merupakan yang pertama di Indonesia, sehingga masyarakat dapat langsung menggunakan kartu kredit seperti Visa dan Mastercard tanpa perlu membeli kartu khusus," ujar Pramono, Rabu (29/7).
Ia juga berharap sistem pembayaran terintegrasi ini ke depan dapat diperluas ke moda transportasi lain seperti LRT Jakarta, Transjakarta, Transjabodetabek, hingga LRT milik pemerintah pusat.
Sejajar dengan Kota-Kota Metropolitan Dunia
Penerapan teknologi EMV ini sekaligus memperkuat posisi Jakarta dalam jajaran kota-kota besar dunia yang telah mengadopsi sistem transportasi cerdas.
Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen menghadirkan layanan publik yang inklusif dan berstandar internasional.
"Melalui inisiatif ini, DKI Jakarta dapat dikatakan sejajar dengan lebih dari 150 kota metropolitan lainnya di dunia seperti Singapura, Tokyo, Shanghai, hingga New York," kata Tuhiyat.
Inovasi ini diharapkan mampu mendongkrak daya tarik pariwisata sekaligus mendukung target DKI Jakarta menembus peringkat 50 besar Global Cities Index pada 2030.
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