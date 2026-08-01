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Syahrul Yunizar
Minggu, 2 Agustus 2026 | 03.09 WIB

Mabes Polri Jamin Tak Ada Isu Kamtibmas Agustus Tahun Ini, Ajak Masyarakat Tak Khawatir Pemasangan Pagar Tinggi di Mal

Mal Kota Kasablanka dipagari. (Threads nvtnde) - Image

Mal Kota Kasablanka dipagari. (Threads nvtnde)

JawaPos.com - Pemasangan pagar tinggi di sejumlah mall memantik kekhawatiran publik. Tindakan itu dikait-kaitkan dengan isu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Agustus tahun ini. Atas kencangnya isu tersebut, Mabes Polri buka suara.

Menurut Astamaops Kapolri Komjen Fadil Imran, sampai hari ini (1/8) tidak ada hal menonjol yang perlu dikhawatirkan. Laporan pada Daily Operating Reporting System (DORS) menunjukkan bahwa kondisi dan situasi kamtibmas masih aman dan terkendali.

”Sampai hari ini berdasarkan data DORS, Daily Operating Reporting System itu tidak ada hal yang menonjol, tidak ada. Jadi, masyarakat jangan termakan dengan isu-isu akan terjadi gangguan kamtibmas yang mencemaskan,” ungkap Fadil saat ditanyai oleh awak media.

Jenderal bintang tiga Polri itu menyampaikan bahwa keputusan memasang pagar tinggi-tinggi adalah hal biasa. Sehingga tidak perlu dikait-kaitkan dengan narasi dan isu gangguan kamtibmas yang disebut-sebut bakal kembali terjadi pada Agustus tahun ini.

”Saya kira orang pagari rumahnya kan biasa, jangan kemudian dibangun narasi seolah-olah kalau bangun pagar akan terjadi sesuatu. Saya kira tidak seperti itu tafsir dan terjemahannya,” ujarnya.

Fadil memastikan, aparat kepolisian selalu bersiaga. Semua berjalan seperti biasanya. Senada dengan Fadil, Kabid Humas polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa masyarakat Jakarta tidak perlu khawatir atas pembangunan tembok tinggi di beberapa mall.

”Tentang pemasangan pagar, kami minta untuk dipertanyakan kembali kepada pihak-pihak pengelola mall, maksud dan tujuannya. Itu kan belum, jangan kita berasumsi,” kata Budi.

Menurut Budi, situasi kamtibmas di Jakarta masih terkendali. Dia juga mengutip pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya memastikan Jakarta tetap aman. Bersama-sama dengan pemda dan Kodam Jaya, Polda Metro Jaya terus mengupayakan kondusifitas di Jakarta.

”Gubernur, pangdam, dan kapolda memberikan rasa aman bersama-sama kepada seluruh warga dan masyarakat DKI,” tegasnya.

Editor: Bintang Pradewo
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