13 Spot Kuliner Nasi Uduk Jakarta dengan Lauk Komplet dan Ciri Khas Aroma Santan yang Menggoda

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai rumah bagi beragam pilihan nasi uduk yang menghadirkan cita rasa Betawi autentik di berbagai sudut kota.

Dari warung tenda sederhana hingga kedai legendaris yang telah berdiri puluhan tahun, semua tersedia untuk memanjakan selera pencinta nasi uduk.

Aroma santan dan rempah yang khas berpadu dengan lauk beragam menjadikan nasi uduk sebagai salah satu kuliner paling dicari di ibu kota.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (25/4), berikut 13 rekomendasi tempat makan kuliner nasi uduk enak di Jakarta.

1. Nasi Uduk Kebon Kacang Puas Hati Ibu Tati

Nasi Uduk Ibu Tati menyajikan nasi uduk yang dibungkus daun pisang mirip nasi kucing dengan taburan bawang goreng yang harum, dilengkapi lauk ayam, jeroan, udang, tahu, tempe, petai goreng, serta sambal kacang dan sambal terasi.

Harga per porsi sekitar Rp25.000, berlokasi di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, dan menjadi hidden gem favorit warga setempat.

2. Nasi Uduk Ibu Sum