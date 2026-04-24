7 Angkringan Nasi Kucing di Yogyakarta yang Buka 24 Jam dan Jadi Tempat Ngumpul Seniman Lokal

JawaPos.com - Kalau ke Yogyakarta pasti bakal ingat dengan angkringan, tempat sederhana yang justru jadi pusat kehidupan malam, dari mahasiswa sampai seniman lokal.

Menunya yang khas, yaitu nasi kucing, kopi jos, dan obrolan panjang jadi kombinasi wajib yang bikin banyak angkringan hidup 24 jam tanpa henti. Bahkan beberapa tempat dikenal sebagai titik kumpul komunitas kreatif hingga dini hari.

Berikut 7 angkringan nasi kucing di Yogyakarta yang buka 24 jam dan populer jadi tempat nongkrong santai.

1. Angkringan Item Angkringan ini termasuk yang paling sering direkomendasikan buat begadang. Lokasinya dekat kawasan kampus seni, jadi tak heran kalau banyak mahasiswa, musisi, hingga seniman visual berkumpul di sini. Suasananya santai, dengan konsep angkringan tradisional tapi tetap nyaman untuk nongkrong lama.

Menu di sini cukup lengkap, mulai dari nasi kucing dengan berbagai lauk hingga minuman hangat khas angkringan. Karena buka 24 jam, tempat ini sering jadi “basecamp” diskusi ide kreatif sampai subuh.

Alamat: Jalan Jogoripon, Glondong, Panggungharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Angkringan Pocinangun Kalau cari angkringan yang benar-benar hidup sepanjang hari, Pocinangun wajib masuk list. Tempatnya sederhana di teras rumah, tapi justru di situlah daya tariknya. Suasana jadi terasa hangat, akrab, dan terasa seperti ruang publik terbuka.

Pilihan lauknya banyak, dari sate-satean sampai mi instan berbagai rasa. Banyak pelanggan datang bukan cuma untuk makan, tapi juga ngobrol santai bahkan berdiskusi soal karya dan kehidupan.