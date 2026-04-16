20 Restoran Romantis di Jogja untuk Dinner Spesial Menu Kuliner Rasa Bintang Lima

JawaPos.com – Mencari restoran romantis di Jogja untuk menikmati dinner bersama pasangan menjadi pilihan tepat untuk merayakan momen spesial. Yogyakarta dikenal sebagai destinasi wisata dengan ragam kuliner unggulan yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menawarkan suasana syahdu dan intim.

Beragam pilihan tempat makan di Jogja hadir dengan konsep unik, mulai dari nuansa tradisional khas Jawa hingga restoran modern dengan desain elegan. Setiap restoran menghadirkan pengalaman berbeda, baik melalui sajian menu kuliner terbaik, pencahayaan temaram, hingga panorama alam yang memanjakan mata.

Tak hanya itu, sejumlah restoran romantis di Jogja juga menawarkan view Instagramable seperti persawahan, perbukitan, hingga city view yang semakin menambah kesan hangat saat dinner bersama pasangan.

Dirangkum dari Go Travelly dan Traveloka pada Kamis (16/4), berikut 20 rekomendasi restoran romantis di Jogja yang cocok untuk dinner spesial dengan suasana tak terlupakan.

1. The manglung

Restoran ini menawarkan pemandangan gemerlap lampu kota dari ketinggian yang sangat memukau saat langit mulai menggelap.

Kamu bisa menemukannya di Jalan Ngoro-Ngoro Ombo Nomor 16, Patuk, Gunung Kidul dengan akses jalan yang sangat mudah.

2. Secret garden coffee and chocolate

Tempat ini mengusung konsep luar ruangan dengan balutan lampu hias pada pohon yang menciptakan suasana sangat romantis.