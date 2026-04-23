Nola Amalia Rosyada
Jumat, 24 April 2026 | 01.28 WIB

Resep Oseng Daging Mentega: Gurih Manis dengan Aroma Wangi yang Menggoda

Potret oseng daging mentega gurih manis dengan daging empuk dan saus wangi. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)


JawaPos.com - Oseng daging mentega merupakan salah satu menu praktis yang menghadirkan rasa mewah dengan bahan sederhana. Perpaduan daging sapi yang empuk dengan saus mentega yang gurih manis membuat hidangan ini cocok untuk menu harian maupun sajian spesial di rumah.

Daging sapi has dalam dipilih karena teksturnya yang lebih lembut dan cepat matang saat dimasak. Dengan teknik yang tepat, daging bisa tetap juicy tanpa menjadi keras. Kunci utamanya adalah marinasi dan waktu memasak yang tidak terlalu lama.

Dilansir dari akun Instagram @adekoerniawan_s, resep ini menggunakan kombinasi bumbu yang sederhana namun menghasilkan rasa yang kaya. Perpaduan saus tiram, kecap, dan minyak wijen memberikan rasa gurih yang mendalam, sementara saus mentega menjadi elemen utama yang memperkaya cita rasa.

Keunikan dari menu ini terletak pada saus menteganya yang wangi dan sedikit manis. Ditambah bawang putih dan bawang bombay, aromanya semakin menggoda saat dimasak.

Hidangan ini sangat cocok disajikan dengan nasi hangat. Bahkan dengan lauk sederhana, oseng daging mentega sudah cukup untuk membuat makan jadi lebih nikmat. Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan:
Daging sapi has dalam
Saus tiram
Kecap asin
Kecap ikan
Minyak wijen
Kaldu jamur
Merica bubuk
Gula pasir
Tepung maizena

Bahan saus mentega:
Saus tiram
Kecap inggris
Kecap manis
Kecap ikan
Minyak wijen
Gula pasir
Merica bubuk
Kaldu jamur
Air secukupnya
Bawang putih (cincang)
Bawang bombay
Margarin

Cara membuat:
1. Iris tipis daging sapi, lalu campurkan dengan saus tiram, kecap asin, kecap ikan, minyak wijen, kaldu jamur, merica, gula, dan tepung maizena. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap.
2. Panaskan sedikit minyak, lalu masak daging hingga berubah warna dan matang. Angkat dan sisihkan.
3. Lelehkan margarin, tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum.
4. Masukkan semua bahan saus mentega, aduk hingga tercampur rata.
5. Tambahkan sedikit air jika diperlukan, lalu masak hingga saus mulai mengental.
6. Masukkan kembali daging ke dalam saus, aduk hingga bumbu meresap sempurna.
7. Masak sebentar hingga semua bahan menyatu, lalu angkat.

Oseng daging mentega ini memiliki rasa gurih manis yang seimbang dengan aroma mentega yang khas. Tekstur daging yang empuk berpadu dengan saus kental membuat setiap suapan terasa nikmat.

Menu ini juga fleksibel untuk dikreasikan, misalnya dengan tambahan sayuran seperti paprika atau buncis agar lebih berwarna dan bernutrisi.

Sebagai penutup, oseng daging mentega adalah pilihan tepat untuk kamu yang ingin memasak hidangan lezat dengan cara yang praktis. Dengan bahan sederhana, kamu bisa menghadirkan menu ala restoran di rumah.

Yuk, coba resep ini dan nikmati kelezatannya!

Editor: Setyo Adi Nugroho
