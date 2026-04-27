Resep Oseng Daging Mentega: Gurih, Wangi, dan Praktis ala Rumahan

Oseng daging mentega menjadi salah satu menu favorit yang mudah dibuat namun tetap terasa spesial.

Perpaduan daging sapi yang empuk dengan saus mentega yang gurih manis menghadirkan cita rasa yang cocok untuk berbagai suasana, baik makan siang maupun makan malam.

Menu ini dikenal dengan aroma khas dari mentega yang berpadu dengan bawang putih dan bawang bombay.

Saat dimasak, aromanya langsung menggoda dan bikin lapar. Tidak heran jika hidangan ini sering jadi andalan banyak orang di rumah.

Dilansir dari akun Instagram @adekoerniawan_s, resep ini menggunakan bahan sederhana dengan teknik memasak yang praktis. Kunci utamanya ada pada marinasi daging dan pengolahan saus agar meresap sempurna.

Daging has dalam dipilih karena teksturnya lebih lembut dan cepat matang. Dengan tambahan tepung maizena saat marinasi, daging akan terasa lebih juicy dan tidak kering saat dimasak.

Sementara itu, saus mentega yang digunakan memberikan rasa gurih, sedikit manis, dan kaya aroma. Kombinasi kecap dan bumbu lainnya membuat rasa semakin kompleks namun tetap seimbang.

Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan: