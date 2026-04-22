Nola Amalia Rosyada
Kamis, 23 April 2026 | 04.37 WIB

Resep Rice Paper Omelette: Sarapan Simple, Enak, dan Bergizi

Potret rice paper omelette simple untuk sarapan praktis. (Sumber: instagram.com/@mine.lounalish)


JawaPos.com - Memulai hari dengan sarapan yang praktis namun tetap bergizi tentu menjadi impian banyak orang. Salah satu menu yang bisa kamu coba adalah rice paper omelette, hidangan sederhana dengan bahan minimal, tetapi tetap lezat dan mengenyangkan.


Rice paper yang biasanya digunakan untuk makanan gulung kini dikreasikan menjadi dasar omelette yang unik. Teksturnya yang tipis akan berubah menjadi sedikit renyah di luar namun tetap lembut saat dipadukan dengan telur.

Dilansir dari akun Instagram @mine.lounalish, resep ini cocok untuk kamu yang ingin sarapan cepat tanpa ribet. “Bikin sarapan simple, enak dan bergizi,” tulisnya, menegaskan bahwa menu ini sangat praktis untuk dibuat di pagi hari.
 

Kombinasi telur sebagai sumber protein dengan tambahan daun bawang memberikan rasa gurih yang sederhana namun nikmat. Ditambah saus sesuai selera, hidangan ini bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah.

Keunggulan dari resep ini adalah fleksibilitasnya. Kamu bisa menggunakan berbagai jenis saus atau bahkan menambahkan topping lain agar lebih variatif. Cocok untuk kamu yang ingin sarapan hemat tapi tetap menarik.

Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan:
Rice paper
Telur
Penyedap secukupnya
Daun bawang
Saus (sesuai selera)

Cara membuat:
1. Panaskan wajan dengan sedikit minyak.
2. Letakkan rice paper di atas wajan hingga sedikit melunak.
3. Pecahkan telur di atas rice paper, lalu ratakan.
4. Tambahkan penyedap dan taburkan daun bawang.
5. Masak hingga telur matang dan bagian bawah rice paper sedikit renyah.
6. Tambahkan saus di atasnya sesuai selera.
7. Lipat atau sajikan langsung selagi hangat.

Rice paper omelette ini memiliki tekstur unik yang memadukan renyah dan lembut dalam satu gigitan. Rasanya sederhana namun tetap memuaskan, terutama jika disantap saat masih hangat.

Menu ini juga cocok untuk berbagai situasi, mulai dari sarapan cepat, bekal, hingga camilan ringan. Dengan bahan yang sedikit dan proses yang singkat, kamu tetap bisa menikmati hidangan yang lezat.

Sebagai penutup, rice paper omelette adalah solusi praktis untuk kamu yang ingin makan enak tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur. Resep ini membuktikan bahwa masakan sederhana bisa tetap istimewa.

Yuk, coba resep ini dan buat pagi harimu jadi lebih menyenangkan!

Editor: Setyo Adi Nugroho
