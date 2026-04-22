Nola Amalia Rosyada
Kamis, 23 April 2026 | 04.29 WIB

Resep Crab Rangoon Bars: Camilan Gurih Creamy dengan Isian Melimpah

Potret crab rangoon bars gurih dan creamy dengan lapisan crispy. (Sumber: instagram.com/@ammirene)


JawaPos.com - Bagu pecinta camilan gurih dan creamy, crab rangoon bars bisa jadi pilihan yang wajib dicoba. Berbeda dari versi klasik yang berbentuk pangsit, kreasi ini dibuat dalam bentuk bar yang lebih praktis dan cocok dijadikan stok camilan di rumah.


Perpaduan rasa gurih dari olahan crab stick dengan keju dan mayones menciptakan tekstur lembut di dalam, sementara bagian luar yang dilapisi tepung menjadi renyah setelah digoreng. Sensasi crispy di luar dan creamy di dalam inilah yang membuat camilan ini begitu digemari.

Dilansir dari akun Instagram @ammirene, resep ini cukup mudah dibuat dan tidak membutuhkan teknik yang rumit. Adonan cukup dicampur, didinginkan, lalu dipotong dan digoreng. Cocok untuk kamu yang ingin membuat camilan kekinian tanpa ribet.

Keunggulan dari crab rangoon bars ini adalah teksturnya yang padat namun tetap lembut. Proses pendinginan di freezer membantu adonan menjadi lebih set sehingga mudah dipotong dan dibentuk sebelum digoreng.

Selain itu, tambahan daun bawang memberikan aroma segar yang menyeimbangkan rasa creamy dari keju dan mayones. Kombinasi ini membuat rasanya tidak enek dan tetap nikmat saat disantap.

Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan utama:
Crab stick
Keju parut
Mayones
Keju oles
Daun bawang
Kental manis
Bawang putih bubuk
Merica
Garam
Penyedap

Bahan pelapis:
Tepung terigu
Telur
Tepung panir

Cara membuat:
1. Campurkan semua bahan utama ke dalam wadah, aduk hingga rata.
2. Tuang adonan ke dalam wadah datar, ratakan permukaannya.
3. Simpan di dalam freezer selama kurang lebih 2 jam hingga adonan mengeras.
4. Keluarkan dari freezer, lalu potong-potong sesuai selera.
5. Balurkan potongan adonan ke tepung terigu, celupkan ke telur, lalu lapisi dengan tepung panir.
6. Goreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah.
7. Angkat dan tiriskan sebelum disajikan.

Crab rangoon bars ini cocok disajikan sebagai camilan keluarga, teman nonton, atau bahkan ide jualan karena tampilannya yang menarik. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang unik membuat siapa pun sulit berhenti makan.

Kamu juga bisa menambahkan saus cocol sesuai selera, seperti saus pedas atau saus manis, untuk menambah variasi rasa.

Sebagai penutup, crab rangoon bars adalah inovasi camilan sederhana yang bisa memberikan pengalaman rasa berbeda. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara membuat yang praktis, resep ini layak masuk daftar menu favorit di rumah.

Yuk, coba buat sendiri dan rasakan kelezatannya!

Editor: Setyo Adi Nugroho
