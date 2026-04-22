Nola Amalia Rosyada
Rabu, 22 April 2026 | 21.49 WIB

Resep Crispy Purple Sweet Potato Waffle: Camilan Sehat 2 Bahan yang Renyah dan Lumer

Potret crispy purple sweet potato waffle 2 bahan yang renyah dan sehat. (Sumber: instagram.com/@mydarr)


JawaPos.com - Olahan ubi kini semakin kreatif dan menarik, salah satunya adalah crispy purple sweet potato waffle. Camilan ini viral karena hanya menggunakan dua bahan utama untuk membuat waffle yang renyah di luar namun lembut di dalam. Selain praktis, rasanya juga unik karena memadukan manis alami dengan gurih keju.

Ubi ungu dikenal memiliki rasa manis alami serta warna yang cantik, sehingga sering dijadikan bahan dasar berbagai makanan sehat. Dalam resep ini, ubi ungu dipadukan dengan keju untuk menciptakan tekstur crispy sekaligus rasa gurih yang seimbang.

Dilansir dari akun Instagram @mydarr, resep ini menjadi alternatif baru untuk menikmati ubi dengan cara yang lebih modern. “This will be your new favorite way to eat sweet potato,” tulisnya. Dengan teknik sederhana menggunakan waffle iron, kamu bisa menghasilkan camilan ala kafe di rumah.

Keunikan dari resep ini terletak pada cara memasaknya. Keju tidak hanya sebagai campuran, tetapi juga menjadi lapisan luar yang menciptakan tekstur renyah saat dipanggang. Hasilnya adalah waffle dengan pinggiran crispy yang menggoda.

Selain itu, topping seperti cream cheese dan alpukat menambah rasa creamy yang lembut, sementara taburan bumbu memberikan sentuhan gurih yang lebih kompleks. Kombinasi ini membuat camilan sederhana terasa lebih spesial. Berikut bahan dan langkah pembuatannya:
 
Bahan waffle:
Ubi ungu (sudah dimasak)
Keju parut

Bahan topping:
Keju krim
Alpukat matang
Bumbu tabur (opsional)

Cara membuat:
1. Panaskan alat waffle dengan suhu sedang hingga tinggi.
2. Taburkan keju parut di atas permukaan waffle iron.
3. Letakkan ubi ungu yang sudah dimasak di atas keju.
4. Tambahkan lagi keju di bagian atas ubi.
5. Tutup waffle iron dan tekan perlahan.
6. Masak selama 5-7 menit hingga berwarna keemasan dan bagian pinggirnya renyah.
7. Jangan dibuka terlalu cepat, tunggu hingga waffle mudah dilepas dengan sendirinya.
8. Angkat waffle, lalu oleskan keju krim di atasnya.
9. Tambahkan irisan alpukat dan taburan bumbu sesuai selera.

Crispy purple sweet potato waffle ini memiliki rasa yang unik, manis alami dari ubi berpadu dengan gurih keju yang renyah. Teksturnya yang crispy di luar dan lembut di dalam membuat camilan ini semakin menarik.

Selain itu, resep ini juga sangat fleksibel. Kamu bisa menambahkan topping lain sesuai selera atau bahkan menikmatinya tanpa topping karena rasanya sudah lezat. Cocok untuk sarapan, camilan sore, atau ide menu sehat kekinian.

Sebagai penutup, waffle ubi ungu ini membuktikan bahwa camilan sehat tidak harus membosankan. Dengan bahan minimal dan cara yang sederhana, kamu bisa menciptakan hidangan yang lezat sekaligus menarik secara tampilan.

Yuk, coba resep ini dan temukan cara baru menikmati ubi yang lebih seru!
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Resep Oseng Jamur Mercon: Pedas Nampol dengan Aroma Segar Jeruk Limau - Image
Kuliner

Resep Oseng Jamur Mercon: Pedas Nampol dengan Aroma Segar Jeruk Limau

Rabu, 22 April 2026 | 16.48 WIB

Resep Curry Katsu Parmigiana: Perpaduan Unik Kari Jepang dan Chicken Parmigiana - Image
Kuliner

Resep Curry Katsu Parmigiana: Perpaduan Unik Kari Jepang dan Chicken Parmigiana

Rabu, 22 April 2026 | 16.46 WIB

Resep Teriyaki Omelette Next Level: Menu Diet Enak, Tebal, dan Bergizi - Image
Kuliner

Resep Teriyaki Omelette Next Level: Menu Diet Enak, Tebal, dan Bergizi

Rabu, 22 April 2026 | 16.35 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

