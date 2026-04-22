Resep Crispy Purple Sweet Potato Waffle: Camilan Sehat 2 Bahan yang Renyah dan Lumer



JawaPos.com - Olahan ubi kini semakin kreatif dan menarik, salah satunya adalah crispy purple sweet potato waffle. Camilan ini viral karena hanya menggunakan dua bahan utama untuk membuat waffle yang renyah di luar namun lembut di dalam. Selain praktis, rasanya juga unik karena memadukan manis alami dengan gurih keju.



Ubi ungu dikenal memiliki rasa manis alami serta warna yang cantik, sehingga sering dijadikan bahan dasar berbagai makanan sehat. Dalam resep ini, ubi ungu dipadukan dengan keju untuk menciptakan tekstur crispy sekaligus rasa gurih yang seimbang.



Dilansir dari akun Instagram @mydarr, resep ini menjadi alternatif baru untuk menikmati ubi dengan cara yang lebih modern. “This will be your new favorite way to eat sweet potato,” tulisnya. Dengan teknik sederhana menggunakan waffle iron, kamu bisa menghasilkan camilan ala kafe di rumah.



Keunikan dari resep ini terletak pada cara memasaknya. Keju tidak hanya sebagai campuran, tetapi juga menjadi lapisan luar yang menciptakan tekstur renyah saat dipanggang. Hasilnya adalah waffle dengan pinggiran crispy yang menggoda.



Selain itu, topping seperti cream cheese dan alpukat menambah rasa creamy yang lembut, sementara taburan bumbu memberikan sentuhan gurih yang lebih kompleks. Kombinasi ini membuat camilan sederhana terasa lebih spesial. Berikut bahan dan langkah pembuatannya:

Bahan waffle:

Ubi ungu (sudah dimasak)

Keju parut



Bahan topping:

Keju krim

Alpukat matang

Bumbu tabur (opsional)



Cara membuat:

1. Panaskan alat waffle dengan suhu sedang hingga tinggi.

2. Taburkan keju parut di atas permukaan waffle iron.

3. Letakkan ubi ungu yang sudah dimasak di atas keju.

4. Tambahkan lagi keju di bagian atas ubi.

5. Tutup waffle iron dan tekan perlahan.

6. Masak selama 5-7 menit hingga berwarna keemasan dan bagian pinggirnya renyah.

7. Jangan dibuka terlalu cepat, tunggu hingga waffle mudah dilepas dengan sendirinya.

8. Angkat waffle, lalu oleskan keju krim di atasnya.

9. Tambahkan irisan alpukat dan taburan bumbu sesuai selera.



Crispy purple sweet potato waffle ini memiliki rasa yang unik, manis alami dari ubi berpadu dengan gurih keju yang renyah. Teksturnya yang crispy di luar dan lembut di dalam membuat camilan ini semakin menarik.



Selain itu, resep ini juga sangat fleksibel. Kamu bisa menambahkan topping lain sesuai selera atau bahkan menikmatinya tanpa topping karena rasanya sudah lezat. Cocok untuk sarapan, camilan sore, atau ide menu sehat kekinian.



Sebagai penutup, waffle ubi ungu ini membuktikan bahwa camilan sehat tidak harus membosankan. Dengan bahan minimal dan cara yang sederhana, kamu bisa menciptakan hidangan yang lezat sekaligus menarik secara tampilan.



Yuk, coba resep ini dan temukan cara baru menikmati ubi yang lebih seru!