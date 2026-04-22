Daftar 7 Kupat Tahu di Bandung Paling Dicari: Kuliner Klasik dengan Cita Rasa Otentik

JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan kekayaan kuliner tradisional yang paling beragam di Indonesia.

Salah satu yang paling ikonik dan wajib dicicipi adalah kupat tahu, sajian ketupat dengan tahu goreng dan bumbu kacang khas yang melegenda.

Setiap warung kupat tahu di kota ini memiliki keunikan tersendiri mulai dari jenis bumbu, kuah, hingga bahan pelengkap yang membedakannya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Travelingyuk pada Rabu (22/4), berikut tujuh rekomendasi tempat kuliner kupat tahu enak di Bandung.

1. Kupat tahu Singaparna

Kupat tahu Singaparna dikenal dengan bumbu kacang yang lebih kental dibandingkan kebanyakan kupat tahu lainnya dengan harga yang sangat terjangkau mulai Rp6.000–Rp13.000 per porsi.

Cita rasanya yang khas menjadikannya salah satu kupat tahu yang paling banyak dicari di kota ini.

2. Kupat tahu Padalarang

Kupat tahu Padalarang memiliki keunikan yang mencolok karena tidak menggunakan toge rebus dan bumbu kacang, melainkan kuah kuning kemerahan berbahan santan dan rempah dengan aroma daging sapi yang khas.