Daftar 7 Kupat Tahu di Bandung Paling Dicari: Kuliner Klasik dengan Cita Rasa Otentik

rekomendasi tempat kuliner kupat tahu enak di Bandung../Freepik/ ikarahma
JawaPos.com – Kota Bandung dikenal sebagai salah satu kota dengan kekayaan kuliner tradisional yang paling beragam di Indonesia.
Salah satu yang paling ikonik dan wajib dicicipi adalah kupat tahu, sajian ketupat dengan tahu goreng dan bumbu kacang khas yang melegenda.
Setiap warung kupat tahu di kota ini memiliki keunikan tersendiri mulai dari jenis bumbu, kuah, hingga bahan pelengkap yang membedakannya.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Travelingyuk pada Rabu (22/4), berikut tujuh rekomendasi tempat kuliner kupat tahu enak di Bandung.
1. Kupat tahu Singaparna
Kupat tahu Singaparna dikenal dengan bumbu kacang yang lebih kental dibandingkan kebanyakan kupat tahu lainnya dengan harga yang sangat terjangkau mulai Rp6.000–Rp13.000 per porsi.
Cita rasanya yang khas menjadikannya salah satu kupat tahu yang paling banyak dicari di kota ini.
2. Kupat tahu Padalarang
Kupat tahu Padalarang memiliki keunikan yang mencolok karena tidak menggunakan toge rebus dan bumbu kacang, melainkan kuah kuning kemerahan berbahan santan dan rempah dengan aroma daging sapi yang khas.
Terdiri dari potongan ketupat, soun rebus, dan tahu goreng yang disiram kuah beraroma, harga mulai Rp8.000, dan bisa ditemukan di kawasan Jalan Karawitan belakang Hotel Horison, Kabupaten Bandung Barat.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara