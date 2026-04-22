Nola Amalia Rosyada
Rabu, 22 April 2026 | 16.35 WIB

Resep Teriyaki Omelette Next Level: Menu Diet Enak, Tebal, dan Bergizi

Potret teriyaki omelette next level yang sehat dan lezat. (Sumber: instagram.com/@jennidish)

JawaPos.com - Siapa bilang menu diet harus hambar dan membosankan? Teriyaki omelette next level ini justru membuktikan bahwa makanan sehat bisa tetap lezat, mengenyangkan, dan menggugah selera. Dengan kombinasi telur tebal tanpa tepung serta tambahan sayuran melimpah, hidangan ini cocok jadi comfort food yang tetap ramah untuk pola makan sehat.

Omelette biasanya identik dengan hidangan sederhana, namun versi ini tampil lebih spesial dengan sentuhan saus teriyaki yang gurih manis. Ditambah lagi dengan isian seperti kol, taoge, dan protein tambahan, membuatnya semakin lengkap secara nutrisi.

Dilansir dari akun Instagram @jennidish, resep ini menjadi salah satu pilihan menu diet yang tetap nikmat. “Emang boleh menu diet seenak ini? Udah hemat, sehat, nikmat pula!” tulisnya. Tak heran jika menu ini cocok untuk kamu yang ingin makan enak tanpa rasa bersalah.

Kelebihan dari resep ini adalah tidak menggunakan tepung sama sekali, sehingga tekstur telur tetap lembut namun padat. Selain itu, penggunaan minyak wijen dan kecap ikan memberikan aroma khas yang semakin menggoda.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit asin dari saus teriyaki membuat omelette ini terasa lebih kompleks dibandingkan omelette biasa. Sangat cocok disantap saat sarapan, makan siang, atau bahkan makan malam ringan.

Berikut bahan dan cara membuatnya:

Bahan:
Telur
Kol (kubis)
Taoge
Udang atau bakso
Bawang putih cincang
Bawang bombay
Minyak wijen
Kecap ikan

Bumbu:
Kecap asin
Air secukupnya
Madu atau saus teriyaki
Merica
Kaldu jamur

Cara membuat:
1. Kocok telur hingga tercampur rata, lalu sisihkan.
2. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum.
3. Masukkan udang atau bakso, masak hingga matang.
4. Tambahkan kol dan taoge, aduk hingga sedikit layu.
5. Tuang telur kocok ke dalam tumisan, masak dengan api kecil hingga bagian bawah matang.
6. Campurkan kecap asin, air, madu atau saus teriyaki, serta merica dan kaldu jamur.
7. Tuang bumbu ke atas omelette, masak hingga meresap dan bagian atas matang.
8. Angkat dan sajikan hangat.

Teriyaki omelette ini memiliki tekstur tebal namun tetap lembut, dengan rasa gurih manis yang khas. Sayuran di dalamnya memberikan sensasi segar sekaligus menambah nilai gizi pada hidangan.
Selain itu, menu ini juga fleksibel. Kamu bisa menyesuaikan isiannya sesuai bahan yang tersedia di rumah. Cocok untuk kamu yang ingin makan praktis tanpa mengorbankan rasa.

Sebagai penutup, teriyaki omelette next level adalah bukti bahwa menu diet bisa tetap menyenangkan. Dengan bahan sederhana dan cara memasak yang mudah, kamu bisa menikmati hidangan sehat yang tetap lezat.

Yuk, coba resep ini dan rasakan sendiri nikmatnya makan sehat tanpa ribet!
Editor: Novia Tri Astuti
