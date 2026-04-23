Resep Bakso Goreng Mekar: Renyah di Luar, Lembut di Dalam

Potret bakso goreng mekar renyah di luar dan lembut di dalam. (Sumber: instagram.com/@machelwie)



JawaPos.com - Bakso goreng menjadi salah satu camilan favorit yang selalu berhasil menggugah selera. Namun, membuat bakso goreng yang bisa “mekar” sempurna dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam ternyata punya trik tersendiri. Kabar baiknya, kamu juga bisa membuatnya sendiri di rumah dengan hasil yang tidak kalah enak.



Dilansir dari akun Instagram @machelwie, resep bakso goreng mekar ini bahkan disebut memiliki rasa yang sangat mirip dengan versi yang biasa dijual. Menariknya lagi, adonan bakso juga bisa disimpan di freezer sehingga lebih praktis untuk digunakan kapan saja.



Keunikan dari bakso goreng ini terletak pada teksturnya. Saat digoreng dengan teknik yang tepat, bagian luar akan merekah dan crispy, sementara bagian dalam tetap lembut dan juicy. Perpaduan ayam dan udang membuat rasanya semakin gurih dan kaya.



Selain itu, penggunaan es batu dalam adonan membantu menjaga tekstur tetap kenyal dan tidak keras. Ini menjadi salah satu kunci penting agar hasil bakso goreng bisa maksimal. Berikut bahan dan cara membuatnya:



Bahan:

Ayam giling

Udang

Es batu

Telur

Tepung tapioka

Tepung terigu

Bawang putih parut

Kecap asin

Kaldu jamur

Lada putih

Garam

Gula pasir



Cara membuat:

1. Haluskan ayam giling, udang, dan es batu menggunakan blender atau chopper hingga lembut.

2. Tambahkan telur, bawang putih, kecap asin, kaldu jamur, lada, garam, dan gula. Aduk hingga tercampur rata.

3. Masukkan tepung tapioka dan tepung terigu, lalu aduk kembali hingga adonan kalis dan bisa dibentuk.

4. Panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil.

5. Bentuk adonan menggunakan tangan atau sendok sesuai selera.

6. Goreng bakso hingga mengembang dan bagian luarnya mekar.

7. Masak hingga berwarna keemasan dan matang merata.

8. Angkat dan tiriskan sebelum disajikan.



Bakso goreng mekar ini memiliki tekstur yang sangat menggoda, renyah di luar dan lembut di dalam. Rasanya gurih dengan aroma bawang yang khas, cocok dinikmati sebagai camilan atau pelengkap hidangan.



Kamu juga bisa menyajikannya dengan saus sambal atau saus favorit untuk menambah kenikmatan. Selain itu, adonan yang bisa disimpan membuat resep ini semakin praktis untuk stok di rumah.



Sebagai penutup, bakso goreng mekar adalah pilihan camilan sederhana yang bisa jadi istimewa jika dibuat dengan teknik yang tepat. Yuk, coba resep ini dan rasakan sensasi crispy yang bikin ketagihan!