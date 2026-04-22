9 Tempat Kuliner di Bandung yang Sajikan Karedok Paling Juara di Lidah, di Mana Saja?

rekomendasi tempat kuliner karedok enak di Bandung../Freepik/ Edgunn
JawaPos.com – Bandung menyimpan banyak pilihan kuliner karedok yang lezat dan autentik untuk semua kalangan.
Dari warung sederhana yang sudah berdiri sejak 1970 hingga restoran bergaya Sunda yang nyaman, kuliner karedok di Bandung hadir dengan cita rasa bumbu kacang yang khas dan sangat menggugah selera.
Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi karedok enak di Bandung, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Cove pada Rabu (22/4), berikut sembilan rekomendasi tempat kuliner karedok enak di Bandung.
1. Warung Lotek Cihapit Ibu Siti
Warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1970 ini berlokasi di Jalan Cihapit Nomor 6, Cihapit, tepat di seberang Kantor Polsekta Bandung Wetan, dan buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 16.00.
Keunikan karedok di sini ada pada bumbu kacang yang gurih dan tidak terlalu pedas maupun manis, disajikan bersama kerupuk berwarna pink khas, dengan menu tambahan seperti tahu petis, kupat tahu, soto babat, dan soto ayam.
2. Warung Lotek Buah Batu Herry Thea
Warung yang berlokasi di Jalan Maskumambang Nomor 6C, Turangga, Lengkong, tepat di samping Superindo, buka setiap hari mulai pukul 10.30 hingga 17.00 dengan harga karedok mulai dari Rp 27.000 per porsi sudah termasuk lontong.
Selain karedok, tersedia pula menu lotek dan rujak uleg yang bisa dinikmati dengan nasi atau lontong, dan warung berkapasitas 30 orang ini mampu menjual hingga 70 porsi karedok setiap harinya.
