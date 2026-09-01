Cari Tempat Nongkrong di Surabaya? Ini 10 Spot Hits yang Bisa Dikunjungi, Ada yang Buka 24 Jam

Ilustrasi tempat nongkrong hits di Surabaya (Instagram @ariev_soegiarto)
JawaPos.com - Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota metropolitan dengan beragam pilihan kuliner, tetapi juga memiliki banyak tempat nongkrong yang menarik untuk dikunjungi.
Mulai dari coffee shop dengan suasana santai, tempat menikmati musik, restoran, hingga beach club, pilihannya cukup beragam.
Bagi Anda yang sedang mencari tempat nongkrong hits di Surabaya, beberapa nama berikut bisa masuk dalam daftar kunjungan. Lokasinya tersebar di sejumlah kawasan kota sehingga dapat disesuaikan dengan area yang ingin Anda datangi.
Dikutip dari Instagram @wajibkesini_ dan @adit_ju, berikut 10 rekomendasi tempat nongkrong di Surabaya yang bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama teman, pasangan, maupun sekadar menikmati waktu sendiri.
1. Kopi Alofa
Kopi Alofa menjadi salah satu pilihan bagi Anda yang ingin mencari tempat untuk menikmati kopi dengan suasana yang lebih santai.
Tempat ini berada di kawasan Perumahan Wisata Bukit Mas 2, sehingga bisa menjadi pilihan bagi Anda yang sedang berada di kawasan Surabaya Barat.
Dengan konsep coffee shop, tempat ini cocok untuk menghabiskan waktu bersama teman, berbincang santai, maupun sekadar menikmati secangkir kopi.
Alamat: Perumahan Wisata Bukit Mas 2 Blok E No. 07, Surabaya.
2. Orpheus Listening Bar
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