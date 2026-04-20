Resep Ayam Kukus Oyong, Bisa Jadi Menu Sehat, Gurih, dan Praktis untuk Sehari-hari

JawaPos.com - Jika kamu sedang mencari menu sehat yang tetap lezat dan mudah dibuat, ayam kukus oyong bisa jadi pilihan tepat.

Hidangan ini mengombinasikan protein dari ayam dengan sayuran segar, menghasilkan sajian yang ringan namun tetap mengenyangkan. Cocok untuk menu diet, makan keluarga, atau bahkan bekal harian.

Olahan kukus dikenal sebagai metode memasak yang lebih sehat karena tidak menggunakan banyak minyak. Selain itu, nutrisi dari bahan makanan juga lebih terjaga.

Dalam resep ini, oyong memberikan tekstur lembut dengan rasa segar yang khas, sementara ayam yang dimarinasi menghadirkan cita rasa gurih yang meresap.

Dilansir dari akun Instagram @devinahermawan, resep ayam kukus oyong ini dibuat dengan bahan sederhana namun menghasilkan rasa yang kaya.

Perpaduan bumbu marinasi dan saus siram membuat hidangan ini tetap nikmat meskipun dimasak tanpa digoreng.

Menariknya, tambahan sohun dalam resep ini membuat tekstur hidangan semakin bervariasi. Sohun akan menyerap kuah dari ayam dan bumbu, sehingga setiap suapan terasa lebih lezat.

Ditambah dengan bawang putih dan cabai rawit, aroma dan rasa hidangan ini semakin menggugah selera.

Proses pembuatannya pun sangat praktis, hanya perlu menyiapkan bahan, menyusun dalam wadah, lalu dikukus hingga matang.