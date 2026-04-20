5 Kedai Bakso Rusuk Sapi Viral di Surabaya, Super Empuk dan Jumbo!

Salah satu menu bakso rusuk sapi yang viral di kedai Bakso Asik, Surabaya (Bakso Asik)
JawaPos.com - Bakso rusuk sapi sedang jadi primadona di Surabaya. sejumlah kedai berlomba-lomba menawarkan bakso rusuk sapi terbaik versi mereka.
Bukan sekadar bakso biasa, menu ini menawarkan sensasi makan daging rusuk berukuran besar dengan tekstur super empuk sampai gampang dilepas dari tulangnya.
Porsi jumbo dan kuah gurih yang meresap bikin siapa saja rela antre untuk mendapatkan semangkuk bakso rusuk sapi.
Tren ini makin ramai karena banyak kedai yang berlomba menghadirkan rusuk sapi dengan ukuran ekstrem.
Bahkan ada yang panjangnya sampai 25 cm. Selain kenyang maksimal, pengalaman makannya juga jadi daya tarik tersendiri buat konten media sosial.
Kalau kamu lagi di Surabaya atau berencana kulineran, berikut lima kedai bakso rusuk sapi yang lagi viral dan wajib banget dicoba.
Bakso Asik dikenal dengan sajian bakso rusuk yang empuk dan kuahnya yang ringan tapi tetap gurih.
Daging rusuknya dimasak sampai benar-benar lembut, jadi gampang disobek tanpa tenaga ekstra. Cocok buat kamu yang suka rasa tidak terlalu berat tapi tetap nendang.
Porsinya juga cukup besar dan mengenyangkan. Tempatnya sederhana, tapi nyaman untuk makan santai sambil menikmati jumbonya tulang rusuk sapi dengan kuah bakso yang gurih.
Alamat: Semolowaru, Sukolilo, Surabaya
