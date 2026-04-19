7 Tempat Kuliner Solo Sajikan Nasi Liwet Tradisional, dengan Lauk Lengkap dan Rasa yang Sedap

Rekomendasi tempat kuliner nasi liwet enak di Solo. / Freepik
JawaPos.com – Kota Solo memang tidak pernah gagal dalam memanjakan lidah para pecinta kuliner tradisional yang rindu akan masakan rumah.
Salah satu menu paling ikonik yang wajib kamu coba saat berkunjung ke kota ini adalah nasi liwet yang gurih.
Hidangan ini biasanya disajikan di atas daun pisang dengan siraman santan kental dan sayur labu siam yang menggugah selera.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Nagan Tour pada Minggu (19/4), berikut tujuh rekomendasi tempat kuliner nasi liwet enak di Solo.
1. Nasi liwet bu wongso lemu
Tempat makan legendaris ini telah berdiri sejak tahun 1950 dan kini dikelola oleh generasi ketiga di Jalan Teuku Umar.
Penyajiannya menggunakan pincuk daun pisang yang memberikan aroma alami serta pengalaman makan yang sangat autentik bagi kamu.
Suasana tradisional semakin kental dengan adanya hiburan musik Jawa dari sinden berpakaian kebaya anggun yang menyambut para pengunjung.
Warung ini beroperasi setiap hari mulai pukul 16.00 hingga 01.00 WIB untuk melayani pelanggan yang mencari makan malam.
2. Warung nasi liwet yu sani
