Nola Amalia Rosyada
17 April 2026, 00.02 WIB

Resep Chicken Bites Rice Paper, Camilan Crispy Lebih Sehat dan Tinggi Protein

Potret chicken bites rice paper yang crispy dan rendah minyak. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@_vaniawijaya) - Image

Potret chicken bites rice paper yang crispy dan rendah minyak. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@_vaniawijaya)

JawaPos.com - Ngemil gorengan memang selalu menggoda, tapi sering kali bikin khawatir karena kandungan minyaknya. Nah, kalau kamu lagi cari alternatif camilan yang lebih sehat tapi tetap enak, chicken bites rice paper bisa jadi pilihan yang pas.

Dilansir dari @_vaniawijaya, resep ini menawarkan sensasi crispy di luar dengan isian ayam yang juicy dan penuh nutrisi. Menggunakan rice paper sebagai pembungkus membuat camilan ini lebih ringan dan tidak menyerap banyak minyak.

Selain tinggi protein dari ayam, tambahan sayuran seperti wortel dan jamur juga memberikan serat yang baik untuk tubuh. Cocok banget untuk kamu yang ingin ngemil tanpa rasa bersalah.

Bahan-bahan:
5 lembar rice paper
200 gram paha ayam
1 butir telur
75 gram wortel
10 gram bawang putih
60 gram bawang bombay
30 gram daun bawang
80 gram jamur champignon
2 sdm tepung tapioka

Bumbu:
2 sdt minyak wijen
1 sdm kecap asin
1 sdm saus tiram
1 sdt kaldu jamur
1/2 sdt lada putih

Cara Membuat:
1. Cincang halus paha ayam, lalu masukkan ke dalam wadah.
2. Tambahkan wortel, jamur, bawang putih, bawang bombay, dan daun bawang yang sudah dicincang.
3. Masukkan telur dan tepung tapioka, lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata.
4. Tambahkan minyak wijen, kecap asin, saus tiram, kaldu jamur, dan lada putih. Aduk kembali hingga merata.
5. Siapkan rice paper, celupkan sebentar ke dalam air agar lentur.
6. Ambil secukupnya adonan, letakkan di atas rice paper, lalu lipat dan bentuk sesuai selera.
7. Panaskan sedikit minyak, lalu goreng hingga bagian luar berwarna keemasan dan crispy.
8. Angkat dan tiriskan sebelum disajikan.

Tips Agar Lebih Renyah:
- Jangan terlalu lama merendam rice paper agar tidak mudah sobek.
- Gunakan api sedang agar matang merata tanpa gosong.
- Bisa dimasak dengan air fryer untuk hasil lebih rendah minyak.
- Sajikan dengan saus sambal atau saus favorit agar lebih nikmat.

Chicken bites rice paper ini jadi solusi camilan sehat yang tetap memuaskan. Tekstur renyah di luar dan lembut di dalam membuatnya cocok untuk segala suasana.

Dikutip dari @_vaniawijaya, camilan ini membuktikan bahwa makanan enak tidak harus selalu berminyak. Dengan bahan sederhana dan cara yang praktis, kamu bisa menikmati snack tinggi protein yang tetap ringan dan lezat. Yuk, coba sendiri di rumah!
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Resep Nasi Gurih Ikan Pindang, Menu Sederhana yang Gurih dan Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Nasi Gurih Ikan Pindang, Menu Sederhana yang Gurih dan Bikin Nagih

17 April 2026, 00.08 WIB

Resep Dubai Chocolate Butter Tteok, Dessert Gluten Free Lembut dengan Isian Lumer - Image
Kuliner

Resep Dubai Chocolate Butter Tteok, Dessert Gluten Free Lembut dengan Isian Lumer

17 April 2026, 00.05 WIB

Resep Sambal Pecit Ayam Tinggi Protein, Menu Diet 260 Kkal yang Pedas Segar - Image
Kuliner

Resep Sambal Pecit Ayam Tinggi Protein, Menu Diet 260 Kkal yang Pedas Segar

16 April 2026, 23.23 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

