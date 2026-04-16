Resep Chicken Bites Rice Paper, Camilan Crispy Lebih Sehat dan Tinggi Protein

JawaPos.com - Ngemil gorengan memang selalu menggoda, tapi sering kali bikin khawatir karena kandungan minyaknya. Nah, kalau kamu lagi cari alternatif camilan yang lebih sehat tapi tetap enak, chicken bites rice paper bisa jadi pilihan yang pas.



Dilansir dari @_vaniawijaya, resep ini menawarkan sensasi crispy di luar dengan isian ayam yang juicy dan penuh nutrisi. Menggunakan rice paper sebagai pembungkus membuat camilan ini lebih ringan dan tidak menyerap banyak minyak.



Selain tinggi protein dari ayam, tambahan sayuran seperti wortel dan jamur juga memberikan serat yang baik untuk tubuh. Cocok banget untuk kamu yang ingin ngemil tanpa rasa bersalah.



Bahan-bahan:

5 lembar rice paper

200 gram paha ayam

1 butir telur

75 gram wortel

10 gram bawang putih

60 gram bawang bombay

30 gram daun bawang

80 gram jamur champignon

2 sdm tepung tapioka



Bumbu:

2 sdt minyak wijen

1 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdt lada putih



Cara Membuat:

1. Cincang halus paha ayam, lalu masukkan ke dalam wadah.

2. Tambahkan wortel, jamur, bawang putih, bawang bombay, dan daun bawang yang sudah dicincang.

3. Masukkan telur dan tepung tapioka, lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata.

4. Tambahkan minyak wijen, kecap asin, saus tiram, kaldu jamur, dan lada putih. Aduk kembali hingga merata.

5. Siapkan rice paper, celupkan sebentar ke dalam air agar lentur.

6. Ambil secukupnya adonan, letakkan di atas rice paper, lalu lipat dan bentuk sesuai selera.

7. Panaskan sedikit minyak, lalu goreng hingga bagian luar berwarna keemasan dan crispy.

8. Angkat dan tiriskan sebelum disajikan.



Tips Agar Lebih Renyah:

- Jangan terlalu lama merendam rice paper agar tidak mudah sobek.

- Gunakan api sedang agar matang merata tanpa gosong.

- Bisa dimasak dengan air fryer untuk hasil lebih rendah minyak.

- Sajikan dengan saus sambal atau saus favorit agar lebih nikmat.



Chicken bites rice paper ini jadi solusi camilan sehat yang tetap memuaskan. Tekstur renyah di luar dan lembut di dalam membuatnya cocok untuk segala suasana.



Dikutip dari @_vaniawijaya, camilan ini membuktikan bahwa makanan enak tidak harus selalu berminyak. Dengan bahan sederhana dan cara yang praktis, kamu bisa menikmati snack tinggi protein yang tetap ringan dan lezat. Yuk, coba sendiri di rumah!