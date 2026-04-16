16 Kuliner Lotek di Jogja yang Jadi Andalan dengan Racikan Bumbu Kacang yang Full Nendang

JawaPos.com – Yogyakarta bukan hanya kota budaya, tetapi juga surga kuliner tradisional yang selalu mengundang selera.

Salah satu hidangan yang paling dicari dan menjadi kebanggaan Jogja adalah lotek, sajian sayuran rebus dengan bumbu kacang kencur yang khas.

Berbeda dengan gado-gado, lotek memiliki cita rasa yang lebih segar dan kuat berkat penggunaan kencur dalam racikan bumbunya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan tripzilla.id Pada Kamis (16/4), berikut 16 rekomendasi tempat kuliner lotek enak di Jogja.

1. Lotek Bu Bagyo Colombo

Lotek Bu Bagyo telah berdiri sejak tahun 1986 dan dikenal sebagai salah satu warung lotek paling legendaris di Yogyakarta dengan bumbu kacang yang sangat kental dan gurih.

Keistimewaannya terletak pada kacang pilihan yang didatangkan dari Gunungkidul dan sayuran yang dipesan langsung dari petani tertentu demi menjaga kualitas.

Selain lotek, tersedia juga gado-gado dan ketoprak dengan harga berkisar Rp18.000–Rp21.000 per porsi, berlokasi di Jalan Prof. Dr. Ir. Herman Johannes No. 1, Terban, Gondokusuman, buka setiap hari pukul 10.00–18.00 WIB.

2. Lotek Teteg Lempuyangan