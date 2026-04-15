14 Rekomendasi Sate Klatak Terkenal di Jogja, Kuliner Daging Empuk Juicy dan Kuah yang Gurih

JawaPos.com – Yogyakarta dikenal sebagai kota yang kaya akan tradisi kuliner yang terus bertahan dari generasi ke generasi.

Salah satu kuliner paling ikonik yang wajib dicicipi saat berada di Jogja adalah sate klatak, sate kambing bertusuk jeruji sepeda yang khas.

Berbeda dari sate pada umumnya, sate klatak memiliki bumbu sederhana namun menghasilkan cita rasa gurih yang kuat dan daging yang empuk.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Sultranz Holiday pada Rabu (15/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner sate klatak enak di Jogja.

1. Sate Mbah So Kotagede

Sate Mbah So Kotagede dikenal dengan potongan daging yang lebih besar dari sate pada umumnya, menghadirkan cita rasa gurih yang khas dan bumbu yang unik.

Satu porsinya terdiri dari daging kambing kenyal, tomat, kecap, bawang merah, dan timun sebagai pelengkap.

Warung ini berlokasi di Jalan Gedong Kuning, Selatan, Pelem Mulong, Bantul, Yogyakarta.

2. Sate Klatak Pak Pong