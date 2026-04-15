Resep Egg Salad Tacos Viral, Menu Praktis Tinggi Protein untuk Sarapan atau Lunch

JawaPos.com - Jika kamu sedang mencari menu praktis, sehat, dan tetap lezat, egg salad tacos bisa jadi pilihan terbaik.

Kombinasi tortilla dengan isian egg salad yang creamy serta tambahan sayuran segar membuat hidangan ini cocok dinikmati kapan saja, baik untuk sarapan maupun makan siang.

Dilansir dari @cook_18_, resep ini sempat viral karena cara membuatnya yang super simpel namun tetap bernutrisi.

Dengan bahan utama telur yang kaya protein, ditambah alpukat dan sayuran, menu ini tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menyehatkan.

Selain itu, proses pembuatannya cepat tanpa teknik rumit, sehingga sangat cocok untuk kamu yang punya waktu terbatas namun tetap ingin makan enak.

Bahan-bahan:

Tortilla secukupnya

3 butir telur rebus

1 sdm yogurt