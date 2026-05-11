Cuma Modal 10 Ribu Bisa Kenyang Seharian, Rekomendasi Tempat Makan Hiden Gem di Jogja untuk Solusi Hemat Akhir Bulan

Ilustrasi warteg prasmanan/YouTube @Dyodoran
JawaPos.com - Jogja tidak pernah ada habisnya, selalu ada banyak hal yang bisa dicari di Kota ini. Termasuk kuliner super murah yang rasanya tetap istimewa.
Bagi anda yang ingin haunting dan mencoba tantangan makan hemat, kota ini memiliki beberapa pilihan makanan lezat dan mengenyangkan, dengan budget 10 ribuan saja.
Dengan uang 10 ribu, anda sudah bisa menikmati seporsi nasi lengkap dengan minumannya. Selain mengenyangkan, menu murah meriah ini juga cocok menjadi penyemat dompet anda di akhir bulan.
Rekomendasi dari kanal YouTube @ Dyodoran ini bisa menjadi panduan anda untuk menemukan aneka kuliner hemat di Jogjakarta dengan budget yang ramah.
Warung Makan Flamboyan
Rekomendasi pertama yang bisa anda tuju adalah warung makan flamboyan. Tempat ini berlokasi di Jl. Flamboyan CTX No.39 Karangasem Baru, Depok, Sleman.
Warung flamboyan mengusung konsep prasmanan, dengan bebas ambil nasi putih atau nasi merah sepuasnya, berbagai lauk yang bisa dipilih sendiri, serta gratis air mineral.
Di sini tersedia berbagai lauk mulai dari oseng kikil, ayam, telur, rendang, urap, tumis bunga pepaya, sayur bobor, sampai usus balado.
Oke Iki Restaurant
Selanjutnya, anda masih bisa makan kenyang dengan budget 10 ribu di Oke Iki Restaurant. berlokasi di Jl.Kapten Piere Tendean No.23, Wirobrajan, anda bisa memesan menu nasi, telur, dua jenis sayur, serta sambal dengan harga 10 ribu saja.
Disini juga menggunakan sistem prasmanan, sehingga anda bisa mengambil porsi sepuasnya,
Nasi Soon Bu Roso
Nasi soon bu roso berlokasi Jl. Wijilan No.24, Panembahan, Kota Yogyakarta. Warung ini adalah pelopor nasi soon pertama dengan harga 6 ribu saja per porsinya.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan