14 Rekomendasi Cafe Are Tugu Jogja Paling Hits, Kuliner Pas Kantong Cocok Buat Nongkrong

Kawasan Tugu di Jogja bukan hanya ikon kota, tapi juga dikelilingi banyak pilihan cafe kuliner yang nyaman dan instagramable.

Dari cafe berkonsep perpustakaan hingga kedai kopi bergaya street yang santai, kuliner cafe di sekitar Tugu Jogja hadir dengan beragam konsep yang menarik untuk semua kalangan.

Bagi kamu yang sedang merencanakan nongkrong seru di sekitar Tugu Jogja, daftar cafe berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Selasa (14/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner cafe dekat Tugu Jogja.

1. Kebon Ndalem Coffee & Eatery

Cafe yang sangat populer ini berlokasi tepat di samping Tugu, di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 2, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dengan bangunan khas kolonial yang hangat dan nyaman.

Tersedia beragam pilihan menu mulai dari kopi, mocktail, minuman tradisional, hingga hidangan Indonesia dan Western, dengan fasilitas area indoor dan semi outdoor di tiga lantai yang berbeda.

Tempat ini sangat cocok untuk kerja, ngobrol santai, kumpul bersama teman atau keluarga, dan menikmati pemandangan langsung ke arah Tugu terutama di malam hari dengan pencahayaan yang romantis.

2. Nyore Coffee and Space