Nola Amalia Rosyada
14 April 2026, 23.26 WIB

Resep Blueberry Cake Sehat, Lembut Tanpa Gula dan Tepung Terigu

Potret blueberry cake sehat yang dibuat tanpa terigu maupun gula. (Sumber: instagram.com/@nutritionarina)

JawaPos.com - Bagi pecinta dessert, menikmati kue manis sering kali menjadi dilema, terutama jika sedang menjaga pola makan sehat. Namun kini, kamu tetap bisa menikmati cake yang lembut dan lezat tanpa harus khawatir berlebihan soal gula dan tepung terigu.

Dilansir dari @nutritionarina, blueberry cake ini dibuat dengan bahan yang lebih sehat, tanpa gula rafinasi dan tanpa tepung terigu. Hasilnya tetap lembut, fluffy, dan tentunya tetap memanjakan lidah. Cocok untuk camilan sehat di rumah atau sajian spesial untuk keluarga.

Bahan-bahan:
Bahan Kering:
300 gram tepung beras
20 gram tepung maizena
10 gram baking powder
1 sendok teh baking soda
1 sendok teh garam

Bahan Basah:
4 butir telur
60 gram madu
70 ml minyak zaitun
300 gram greek yogurt
50 ml air perasan lemon segar
Parutan kulit lemon dari 1-2 buah lemon

Tambahan:
200-220 gram blueberry (lumuri tipis dengan maizena)

Cara Membuat:
1. Siapkan wadah besar, lalu campurkan semua bahan kering seperti tepung beras, maizena, baking powder, baking soda, dan garam. Aduk hingga merata.
2. Di wadah terpisah, kocok telur, lalu tambahkan madu, minyak zaitun, dan greek yogurt. Aduk hingga tercampur rata.
3. Masukkan air lemon dan parutan kulit lemon ke dalam adonan basah, lalu aduk kembali.
4. Tuangkan bahan basah ke dalam bahan kering secara bertahap sambil diaduk hingga menjadi adonan yang halus.
5. Tambahkan blueberry yang sudah dilumuri maizena, lalu aduk perlahan agar tidak hancur.
6. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan.
7. Panggang hingga matang dan bagian atasnya berwarna keemasan.
8. Angkat, dinginkan sejenak, lalu potong dan sajikan.

Tips Agar Hasil Sempurna
- Lumuri blueberry dengan maizena agar tidak tenggelam saat dipanggang.
- Jangan overmix adonan supaya tekstur tetap lembut dan fluffy.
- Gunakan perasan lemon segar untuk rasa yang lebih segar dan natural.

Blueberry cake sehat ini menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin menikmati dessert tanpa rasa bersalah. Teksturnya yang lembut dengan perpaduan rasa manis alami dan sedikit asam dari blueberry menciptakan keseimbangan rasa yang sempurna.

Dikutip dari @nutritionarina, dessert sehat tetap bisa terasa lezat jika menggunakan bahan yang tepat dan teknik yang benar. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan camilan enak saat menjalani gaya hidup sehat!
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Resep Pizza Kentang Homemade, Menu Sehat Tinggi Protein untuk Keluarga - Image
Kuliner

Resep Pizza Kentang Homemade, Menu Sehat Tinggi Protein untuk Keluarga

14 April 2026, 23.27 WIB

Resep Healthy Juicy Chicken Breast, Dada Ayam Empuk dan Anti Kering - Image
Kuliner

Resep Healthy Juicy Chicken Breast, Dada Ayam Empuk dan Anti Kering

14 April 2026, 23.25 WIB

Resep Nasi Siram Seafood Hangat, Comfort Food Favorit di Musim Hujan - Image
Kuliner

Resep Nasi Siram Seafood Hangat, Comfort Food Favorit di Musim Hujan

14 April 2026, 04.40 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

