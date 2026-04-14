Resep Blueberry Cake Sehat, Lembut Tanpa Gula dan Tepung Terigu

JawaPos.com - Bagi pecinta dessert, menikmati kue manis sering kali menjadi dilema, terutama jika sedang menjaga pola makan sehat. Namun kini, kamu tetap bisa menikmati cake yang lembut dan lezat tanpa harus khawatir berlebihan soal gula dan tepung terigu.



Dilansir dari @nutritionarina, blueberry cake ini dibuat dengan bahan yang lebih sehat, tanpa gula rafinasi dan tanpa tepung terigu. Hasilnya tetap lembut, fluffy, dan tentunya tetap memanjakan lidah. Cocok untuk camilan sehat di rumah atau sajian spesial untuk keluarga.



Bahan-bahan:

Bahan Kering:

300 gram tepung beras

20 gram tepung maizena

10 gram baking powder

1 sendok teh baking soda

1 sendok teh garam



Bahan Basah:

4 butir telur

60 gram madu

70 ml minyak zaitun

300 gram greek yogurt

50 ml air perasan lemon segar

Parutan kulit lemon dari 1-2 buah lemon



Tambahan:

200-220 gram blueberry (lumuri tipis dengan maizena)



Cara Membuat:

1. Siapkan wadah besar, lalu campurkan semua bahan kering seperti tepung beras, maizena, baking powder, baking soda, dan garam. Aduk hingga merata.

2. Di wadah terpisah, kocok telur, lalu tambahkan madu, minyak zaitun, dan greek yogurt. Aduk hingga tercampur rata.

3. Masukkan air lemon dan parutan kulit lemon ke dalam adonan basah, lalu aduk kembali.

4. Tuangkan bahan basah ke dalam bahan kering secara bertahap sambil diaduk hingga menjadi adonan yang halus.

5. Tambahkan blueberry yang sudah dilumuri maizena, lalu aduk perlahan agar tidak hancur.

6. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan.

7. Panggang hingga matang dan bagian atasnya berwarna keemasan.

8. Angkat, dinginkan sejenak, lalu potong dan sajikan.



Tips Agar Hasil Sempurna

- Lumuri blueberry dengan maizena agar tidak tenggelam saat dipanggang.

- Jangan overmix adonan supaya tekstur tetap lembut dan fluffy.

- Gunakan perasan lemon segar untuk rasa yang lebih segar dan natural.



Blueberry cake sehat ini menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin menikmati dessert tanpa rasa bersalah. Teksturnya yang lembut dengan perpaduan rasa manis alami dan sedikit asam dari blueberry menciptakan keseimbangan rasa yang sempurna.



Dikutip dari @nutritionarina, dessert sehat tetap bisa terasa lezat jika menggunakan bahan yang tepat dan teknik yang benar. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan camilan enak saat menjalani gaya hidup sehat!