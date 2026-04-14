FOMO, Cuma Rp 2 Ribu! Roti Gulung Viral Ini Masuk List 10 Jajanan Street Food yang Wajib Anda Coba Seumur Hidup

Ilustrasi roti gulung/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Makanan viral di Tiktok dan sosial media, selalu membuat FOMO. seakan rugi jika tidak ikut mencoba, terutama jika produknya bersifat limited edition.
Jakarta adalah surganya makanan viral, mulai dari tingkat restoran bintang lima, sampai kaki lima semuanya enak dan tidak kalah menggoda.
Terutama UMKM dengan jajanan street foodnya. Terkadang, tempat tersebut menawarkan berbagai pengalaman unik, mulai dari keramahan penjual, cita rasa yang autentik, sampai harga yang murah meriah.
Berikut kami sajikan daftar makanan viral di media sosial, yang harus anda coba saat berada di Jakarta. Mengutip informasi dari kanal YouTube @tenbestid, berikut rekomendasi untuk anda.
Iga Panggang Panglima
Iga panggang panglima adalah surganya bagi anda pecinta daging sapi. Di sini tersedia iga panggang seberat ½ kg yang disajikan lengkap dengan kentang goreng atau jagung, dan dibalut dengan siraman saus BBQ, blackpaper, atau lemon.
Harganya juga cukup terjangkau, yakni mulai Rp 99.000 saja untuk all varian.
Chummy Tummy
Chummy Tummy terletak di Menteng Jakarta Pusat. Chummy Tummy adalah fast food yang menyediakan chinese food halal. Chinese food paling viral adalah sweet and sour chicken steak fried dan lemongrass fried chicken.
Ketoprak Markotop
Ketoprak banyak di hua di Jakarta. Namun, ketoprak paling viral adalah ketoprak markotop yang terletak di Tanjung Duren Jakarta Barat.
Keistimewaan ketoprak ini terletak pada tahu krispi dan bumbu kacangnya yang gurih. Seporsi ketoprak markotop dihargai dengan Rp 14.000 saja.
Fried Chicken Master
Fried chicken master menghadirkan rasa ayam dengan bumbu rempah yang kuat dan juicy. Terdapat pilihan menu di restoran ini, mulai dari ayam goreng per potong, ayam setengah ekor, sampai ayam utuh yang sudah dipotong delapan bagian.
