15 Spot Kuliner Mie Ayam di Surabaya yang Paling Enak untuk Makan Siang, Wajib Dicoba!

JawaPos.com – Mie ayam adalah salah satu hidangan paling digemari yang selalu punya tempat di hati masyarakat.

Di Surabaya, deretan warung mie ayam legendaris tersebar dari pusat kota hingga sudut-sudut kawasan perumahan.

Setiap tempat memiliki keunikannya sendiri, dari topping melimpah hingga kuah gurih yang khas dan menggugah selera.

Dilansir dari laman ACI dan Lapis Pahlawan pada Minggu (5/4), berikut 15 rekomendasi tempat kuliner mie ayam di Surabaya.

1. Mie pitik Bang Azat

Berlokasi di Jl. Airlangga No. 35, Airlangga, Gubeng, warung ini buka setiap hari pukul 10.00–16.00 WIB.

Nama "pitik" berasal dari bahasa Jawa yang berarti ayam, mencerminkan konsep kaki lima yang khas dan autentik.

Cita rasanya gurih dengan pilihan topping yang beragam, menjadikannya favorit warga di kawasan sekitar kampus.

Warung ini memiliki tiga cabang, yakni dekat Universitas Airlangga, sentra kuliner Aiola, dan kawasan Ahmad Dahlan.