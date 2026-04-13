Gurih Wangi dan Pulen, Ini Resep Nasi Uduk 30 Porsi untuk Jualan, Hajatan, hingga Jumat Berkah

JawaPos.com - Memasak nasi uduk dalam jumlah besar bukan perkara mudah. Selain harus menjaga rasa tetap gurih dan harum, tekstur nasi juga harus pulen agar disukai banyak orang.

Resep nasi uduk 30 porsi ini bisa menjadi solusi praktis untuk kebutuhan hajatan, acara keluarga, hingga Jumat berkah.

Yuk ikuti langkah-langkah pembuatannya seperti dilansir dari YouTube Dapur Cantik Channel, Senin (13/4).

Bahan Nasi Uduk 30 Porsi

Untuk menghasilkan nasi uduk yang lezat dan berkualitas, berikut bahan yang perlu disiapkan:

- 3 kg beras putih premium

- 4 liter santan (dari 2 butir kelapa)

- 9 lembar daun pandan

- 180 gram bawang merah

- 80 gram bawang putih

- 6 batang serai (memarkan)

- 12 lembar daun salam

- 15 lembar daun jeruk purut

- 60 gram jahe

- 60 gram lengkuas

- 3,5 sendok makan garam

- 3 sendok makan air jeruk nipis

Cara Membuat Nasi Uduk Skala Besar

Haluskan bawang merah dan bawang putih secara kasar, lalu tumis hingga harum.