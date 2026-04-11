10 Resto Timur Tengah di Surabaya yang Sajikan Kuliner Khas Arab dengan Rasa Otentik Bikin Lidah Traveling

JawaPos.com – Kota Surabaya ternyata menyimpan banyak pilihan resto kuliner khas Arab dan Timur Tengah yang autentik dan menggugah selera.

Dari interior bergaya Timur Tengah hingga menu yang kaya rempah, kuliner Timur Tengah di Surabaya terus berkembang dan semakin diminati.

Resto di Surabaya ini menghadirkan cita rasa kuliner Timur Tengah yang sesungguhnya tanpa harus terbang jauh ke negeri asalnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Travelingyuk pada Sabtu (11/4), berikut sepuluh rekomendasi resto tempat kuliner Timur Tengah khas Arab di Surabaya.

1. Restoran Al Hamra

Berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 19, Ketabang, resto ini menghadirkan nuansa desain bergaya Timur Tengah yang kental dan suasana yang sejuk.

Menu andalan di sini adalah Lamb Mandee dan Rouz Mandee, serta Chanai With Curry berupa roti lembut dengan saus yang sangat lumer di mulut.

Masakan di sini memiliki cita rasa khas Arab yang sudah disesuaikan dengan lidah lokal, termasuk olahan daging kambing yang tidak berbau dan sangat enak.

2. Restoran Larazeta