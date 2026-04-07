8 Rekomendasi Kuliner Belut di Surabaya dengan Sambal yang Juara, Gurih dan Cita Rasa yang Melekat di Lidah

JawaPos.com – Belut goreng adalah salah satu kuliner unik yang paling dicari di Surabaya, hadir dengan berbagai olahan bumbu dari sambal bawang hingga saus telur asin yang kaya rasa.

Dari warung sederhana pinggir jalan hingga depot yang sudah memiliki banyak cabang, belut Surabaya selalu punya daya tarik tersendiri sebagai kuliner yang tidak biasa namun selalu laris.

Setiap warung punya ciri khas tersendiri, mulai dari tingkat kepedasan sambal, teknik menggoreng, hingga varian bumbu yang membedakannya dari warung belut lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Lapis Pahlawan pada Selasa (7/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner belut di Surabaya.

1. Special Belut Fresh

Warung yang berlokasi di Jl. Raya Manyar No. 79, Menur Pumpungan, Sukolilo ini menyajikan belut segar berkualitas tinggi yang digoreng garing dengan bumbu istimewa yang gurih.

Setiap porsi belut gorengnya disajikan dengan sambal bawang beraroma wangi, dan pembeli bisa memilih antara sambal tomat atau sambal bawang sesuai selera.

Keunikan lainnya adalah pembeli bisa meminta tingkat kematangan belut, apakah setengah matang atau garing sempurna, untuk menyesuaikan tekstur yang diinginkan.