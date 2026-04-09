Nola Amalia Rosyada
10 April 2026, 03.14 WIB

Daging Kecap Asin Oseng Bawang: Menu Rumahan Rasa Restoran

Potret daging kecap asin oseng bawang empuk dan gurih. ( Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)

JawaPos.com - Kalau lagi pengen masakan yang gurih, wangi, dan bikin nambah nasi, daging kecap asin oseng bawang ini wajib banget kamu coba. Resep dari @hendrikpyong ini terlihat sederhana, tapi hasil akhirnya benar-benar nggak kalah sama masakan restoran. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, dan aroma bawangnya bikin lapar seketika.

Salah satu kunci utama dari resep ini ada di proses marinasi dan penggunaan baking soda. Teknik ini membantu membuat tekstur daging jadi lebih lembut, bahkan tanpa dimasak lama. Jadi walaupun pakai bagian has dalam, hasilnya tetap juicy dan tidak alot.

Selain itu, perpaduan kecap asin, minyak wijen, dan bawang-bawangan menciptakan rasa gurih yang khas ala Chinese-style stir fry. Ditambah sedikit sentuhan manis dari gula, rasanya jadi balance dan cocok dimakan dengan nasi putih hangat.

Seperti yang disebutkan di caption, “daging nya empuk, asin gurih wangi”, memang jadi highlight utama dari hidangan ini. Cocok banget buat menu makan siang atau makan malam yang praktis tapi tetap spesial.

Bahan-bahan
Marinasi Daging:
300 gr daging tenderloin (has dalam)
5 sdm kecap asin
1 sdm minyak wijen
1 sdt lada hitam
2 sdt paprika bubuk
1/2 sdt baking soda
2 sdt maizena

Bahan Tumis:
1 buah bawang bombay
12 siung bawang putih
12 siung bawang merah
Daun bawang secukupnya
1 sdt kaldu jamur
1 sdt gula

Cara Membuat
1. Marinasi Daging
Campurkan semua bahan marinasi dengan daging, lalu diamkan minimal 30 menit agar bumbu meresap sempurna.
2. Tumis Bumbu
Panaskan minyak, lalu tumis bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay hingga harum dan sedikit layu.
3. Tambahkan Bumbu
Masukkan kaldu jamur dan gula, aduk rata agar rasa lebih seimbang.
4. Masak Daging
Masukkan daging yang sudah dimarinasi, lalu masak hingga matang. Aduk sesekali agar tidak gosong dan bumbu merata.
5. Finishing
Tambahkan daun bawang di akhir untuk aroma segar, lalu angkat dan sajikan.

Tips Biar Makin Enak
- Iris daging tipis melawan serat supaya lebih empuk
- Jangan masak terlalu lama agar daging tidak kering
- Gunakan api besar saat menumis untuk aroma “wok hei”

Menu ini benar-benar jadi definisi masakan simpel tapi berkelas. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara masak yang cepat, kamu sudah bisa menghadirkan hidangan yang rasanya seperti di restoran.

Cocok disajikan dengan nasi putih hangat, bahkan bisa juga jadi ide menu jualan karena rasanya yang “aman” di lidah banyak orang.

Daging kecap asin oseng bawang ini adalah solusi buat kamu yang ingin masak praktis tapi tetap enak dan memuaskan. Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma bawang yang kuat bikin siapa pun susah berhenti makan. Yuk cobain di rumah, dijamin langsung jadi favorit keluarga!
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Caramelized Garlic Butter Chicken: Gurih, Manis, dan Bikin Nambah Terus - Image
Kuliner

Caramelized Garlic Butter Chicken: Gurih, Manis, dan Bikin Nambah Terus

10 April 2026, 03.17 WIB

Creamy Baked Spinach: Lumer, Cheesy, dan Super - Image
Kuliner

Creamy Baked Spinach: Lumer, Cheesy, dan Super

10 April 2026, 03.10 WIB

Resep Jamue Saus Mentai Ala Cafe, Bikinnya Simpel Rasanya Creamy - Image
Kuliner

Resep Jamue Saus Mentai Ala Cafe, Bikinnya Simpel Rasanya Creamy

09 April 2026, 21.35 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

