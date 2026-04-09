Creamy Baked Spinach: Lumer, Cheesy, dan Super

Potret creamy baked spinach lumer dan cheesy. (Sumber: instagram.com/@jesselyn.mci8)



JawaPos.com - Kalau kamu pecinta makanan creamy dan cheesy, creamy baked spinach ini wajib banget masuk list resep yang harus dicoba. Resep dari @jesselyn.mci8 ini lagi banyak disimpan karena tampilannya yang menggoda banget, bagian atasnya golden brown, sementara dalamnya super creamy dan lumer.



Menu ini mirip seperti spinach dip ala restoran, tapi dibuat versi baked jadi lebih “niat” dan cocok dijadikan camilan ramean atau side dish. Kombinasi bayam yang lembut dengan saus keju yang creamy menciptakan rasa yang balance, nggak eneg tapi tetap rich.



Yang menarik dari resep ini adalah kesederhanaannya. Bahan yang digunakan cukup basic, tapi hasil akhirnya terasa premium. Bahkan seperti yang dituliskan, cukup “masak semua bersama sampai mixed well dan agak kental dan cheesy”, sudah bisa menghasilkan base saus yang enak banget.



Bahan-bahan

4 sdm butter

2-3 siung bawang putih cincang

1-2 sdm tepung

200-250 ml susu

Keju (bebas, sesuai selera)

Baby spinach secukupnya



Seasoning

Garam

Lada

Gula

MSG (opsional)



Cara Membuat

1. Tumis Bawang Putih

Lelehkan butter, lalu tumis bawang putih hingga harum.

2. Buat Saus Creamy

Masukkan tepung, aduk rata, lalu tuang susu sedikit demi sedikit sambil diaduk agar tidak menggumpal.

3. Tambahkan Keju

Masukkan keju dan aduk sampai meleleh dan teksturnya mulai kental serta creamy.

4. Masukkan Bayam

Tambahkan baby spinach, masak hingga layu dan tercampur rata dengan saus.

5. Bumbui

Tambahkan garam, lada, gula, dan sedikit MSG sesuai selera.

6. Panggang

Tuang ke dalam wadah tahan panas, tambahkan keju di atasnya, lalu panggang hingga bagian atasnya golden dan sedikit crispy.





Tips Biar Makin Enak

- Gunakan campuran keju (cheddar + mozzarella) biar lebih creamy dan stretchy

- Jangan overcook bayam supaya warnanya tetap hijau segar

- Panggang sampai bagian atas agak kecoklatan untuk rasa lebih gurih



Seperti yang ditulis oleh @jesselyn.mci8, setelah di-bake dan keju bagian atas meleleh sempurna, hasilnya langsung siap disajikan. Teksturnya creamy banget di dalam, dengan lapisan atas yang sedikit crunchy, kombinasi yang bikin nagih.



Creamy baked spinach ini cocok disajikan sebagai camilan saat kumpul, side dish steak, atau bahkan dimakan dengan roti dan keripik. Rasanya yang creamy dan gurih bikin siapa pun susah berhenti nyocol.



Dengan bahan sederhana dan cara yang praktis, kamu bisa bikin menu ala restoran langsung di rumah. Yuk cobain, dijamin auto habis!