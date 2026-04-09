Nola Amalia Rosyada
10 April 2026, 03.10 WIB

Creamy Baked Spinach: Lumer, Cheesy, dan Super

Potret creamy baked spinach lumer dan cheesy. (Sumber: instagram.com/@jesselyn.mci8)


JawaPos.com - Kalau kamu pecinta makanan creamy dan cheesy, creamy baked spinach ini wajib banget masuk list resep yang harus dicoba. Resep dari @jesselyn.mci8 ini lagi banyak disimpan karena tampilannya yang menggoda banget, bagian atasnya golden brown, sementara dalamnya super creamy dan lumer.

Menu ini mirip seperti spinach dip ala restoran, tapi dibuat versi baked jadi lebih “niat” dan cocok dijadikan camilan ramean atau side dish. Kombinasi bayam yang lembut dengan saus keju yang creamy menciptakan rasa yang balance, nggak eneg tapi tetap rich.

Yang menarik dari resep ini adalah kesederhanaannya. Bahan yang digunakan cukup basic, tapi hasil akhirnya terasa premium. Bahkan seperti yang dituliskan, cukup “masak semua bersama sampai mixed well dan agak kental dan cheesy”, sudah bisa menghasilkan base saus yang enak banget.

Bahan-bahan
4 sdm butter
2-3 siung bawang putih cincang
1-2 sdm tepung
200-250 ml susu
Keju (bebas, sesuai selera)
Baby spinach secukupnya

Seasoning
Garam
Lada
Gula
MSG (opsional)

Cara Membuat
1. Tumis Bawang Putih
Lelehkan butter, lalu tumis bawang putih hingga harum.
2. Buat Saus Creamy
Masukkan tepung, aduk rata, lalu tuang susu sedikit demi sedikit sambil diaduk agar tidak menggumpal.
3. Tambahkan Keju
Masukkan keju dan aduk sampai meleleh dan teksturnya mulai kental serta creamy.
4. Masukkan Bayam
Tambahkan baby spinach, masak hingga layu dan tercampur rata dengan saus.
5. Bumbui
Tambahkan garam, lada, gula, dan sedikit MSG sesuai selera.
6. Panggang
Tuang ke dalam wadah tahan panas, tambahkan keju di atasnya, lalu panggang hingga bagian atasnya golden dan sedikit crispy.

Tips Biar Makin Enak
- Gunakan campuran keju (cheddar + mozzarella) biar lebih creamy dan stretchy
- Jangan overcook bayam supaya warnanya tetap hijau segar
- Panggang sampai bagian atas agak kecoklatan untuk rasa lebih gurih

Seperti yang ditulis oleh @jesselyn.mci8, setelah di-bake dan keju bagian atas meleleh sempurna, hasilnya langsung siap disajikan. Teksturnya creamy banget di dalam, dengan lapisan atas yang sedikit crunchy, kombinasi yang bikin nagih.

Creamy baked spinach ini cocok disajikan sebagai camilan saat kumpul, side dish steak, atau bahkan dimakan dengan roti dan keripik. Rasanya yang creamy dan gurih bikin siapa pun susah berhenti nyocol.

Dengan bahan sederhana dan cara yang praktis, kamu bisa bikin menu ala restoran langsung di rumah. Yuk cobain, dijamin auto habis!

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Caramelized Garlic Butter Chicken: Gurih, Manis, dan Bikin Nambah Terus - Image
Kuliner

Caramelized Garlic Butter Chicken: Gurih, Manis, dan Bikin Nambah Terus

10 April 2026, 03.17 WIB

Daging Kecap Asin Oseng Bawang: Menu Rumahan Rasa Restoran - Image
Kuliner

Daging Kecap Asin Oseng Bawang: Menu Rumahan Rasa Restoran

10 April 2026, 03.14 WIB

Resep Jamue Saus Mentai Ala Cafe, Bikinnya Simpel Rasanya Creamy - Image
Kuliner

Resep Jamue Saus Mentai Ala Cafe, Bikinnya Simpel Rasanya Creamy

09 April 2026, 21.35 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

