High Protein Dumplings Tanpa Kulit: Sehat, Praktis, dan Tetap Enak

Potret dumplings tanpa kulit berbahan telur yang tinggi protein, gluten free, dan rendah karbo. (Sumber: instagram.com/@glutenfree.asian)

JawaPos.com - Buat kamu yang lagi cari makanan tinggi protein tapi tetap ringan dan gluten free, resep dari @glutenfree.asian ini wajib banget dicoba.

Biasanya dumplings identik dengan kulit tepung yang cukup tinggi karbohidrat, tapi di versi ini justru diganti dengan egg wrapper alias lapisan telur. Hasilnya? Lebih sehat, rendah karbo, tapi tetap mengenyangkan dan pastinya enak.



Konsepnya simpel tapi inovatif. Telur dijadikan pembungkus tipis yang lembut, sementara isiannya tetap juicy dan kaya rasa. Cocok banget buat kamu yang lagi diet keto, low carb, atau sekadar ingin makan lebih clean tanpa harus ribet.



Yang bikin unik, teksturnya benar-benar beda dari dumplings biasa. Bagian luar terasa lembut seperti telur dadar tipis, sedangkan bagian dalamnya gurih, juicy, dan sedikit padat dari daging cincang.

Perpaduan ini bikin tiap gigitan terasa balance nggak terlalu berat tapi tetap satisfying. Menariknya lagi, resep ini fleksibel banget. Kamu bisa ganti isian sesuai selera, mau ayam, sapi, atau bahkan versi vegetarian juga bisa. Cara masaknya pun bisa dikukus atau direbus, jadi tetap praktis tanpa perlu teknik khusus.



Bahan-bahan

Egg Wrapper:

8 butir telur besar

2 sdt maizena

2 sdt air

1/2 sdt garam



Isian (contoh daging):

250 gr daging babi cincang (bisa diganti ayam/sapi)

2 sdt saus tiram

2 sdt kecap asin

1/4 sdt garam

1 sdt bawang putih parut

2 sdt jahe parut

1 sdm minyak wijen

Sejumput lada putih

1/2 cup daun bawang cincang





Cara Membuat

1. Siapkan Isian

Campurkan semua bahan isian dalam satu wadah. Aduk hingga tercampur rata dan sedikit lengket agar mudah dibentuk.

2. Buat Egg Wrapper

Kocok telur bersama maizena, air, dan garam hingga benar-benar halus dan tidak menggumpal.

3. Masak Lapisan Telur

Panaskan pan dengan sedikit minyak di api kecil. Tuang tipis adonan telur seperti membuat crepes.

4. Isi dan Lipat

Saat telur masih setengah matang (masih lembut), letakkan isian di satu sisi, lalu lipat hingga menutup seperti dumpling.

5. Masak Hingga Set

Masak perlahan sampai telur matang dan cukup kokoh untuk diangkat.

6. Proses Akhir

Kukus selama 8-10 menit atau rebus selama 5-6 menit hingga isian matang sempurna.



Tips Biar Makin Enak

- Gunakan api kecil supaya egg wrapper tidak cepat gosong

- Jangan isi terlalu banyak agar mudah dilipat

- Bisa tambah sayuran seperti wortel atau jamur biar lebih sehat

- Sajikan dengan sambal atau saus favorit biar makin mantap



Menu ini cocok banget buat kamu yang ingin makan enak tanpa rasa bersalah. Tinggi protein, rendah karbo, dan tetap lezat, kombinasi yang jarang banget ditemukan di makanan praktis.



Selain itu, tampilannya juga unik dan beda dari dumplings biasa, jadi bisa banget dijadikan menu menarik untuk keluarga atau bahkan ide jualan sehat. Rasanya tetap comfort food, tapi dengan versi yang lebih ringan dan modern.



Sekali coba, dijamin bakal jadi salah satu menu favorit buat kamu yang lagi jaga pola makan tapi tetap pengen makan enak.