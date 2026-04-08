16 Spot Kuliner Chinese Food di Surabaya Terbaik dengan Rasa Otentik Tanpa Harus ke Luar Negeri

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner chinese food yang kaya dan menggugah selera.

Dari depot sederhana hingga restoran mewah, kuliner chinese food di Surabaya hadir dengan pilihan menu yang sangat beragam.

Bagi kamu yang sedang mencari chinese food enak di Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Rabu (8/4), berikut 16 rekomendasi tempat kuliner chinese food di Surabaya.

1. Depot Restu

Restoran ini menawarkan menu chinese food yang beragam, cocok dinikmati bersama keluarga besar maupun teman.

Menu andalannya antara lain daging sapi lada hitam, cumi saus mentega, udang saus inggris, bakmi goreng, bakmi capcay, dan bakmi keriting.

Berlokasi di Jalan Barata Jaya Nomor 20, Gubeng, depot ini menjadi pilihan tepat bagi pecinta chinese food di kawasan tersebut.

2. Imperial Kitchen & Dimsum