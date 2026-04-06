Resep Egg Drop Tofu: Menu Comfort Food Lembut, Gurih, dan Bikin Nagih

Potret egg drop tofu lembut dengan kuah gurih dan telur silky yang praktis. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)

JawaPos.com - Kalau lagi butuh makanan yang hangat, lembut, dan comforting, egg drop tofu bisa jadi pilihan yang pas banget. Dilansir dari @hendrikpyong hidangan ini menggabungkan tahu yang super lembut dengan kuah saus gurih, lalu diperkaya dengan telur yang dimasak perlahan hingga membentuk tekstur silky yang khas.

Hasil akhirnya adalah hidangan sederhana tapi rasanya “wah” dan bikin pengen nambah terus. Menu ini juga cocok banget buat kamu yang lagi cari makanan tinggi protein tapi tetap ringan. Kombinasi tahu dan telur sudah cukup mengenyangkan, apalagi kalau dimakan dengan nasi hangat.

Bahkan, seperti yang disebutkan di resep, kamu juga bisa menambahkan ayam giling untuk tambahan protein.

Bahan-Bahan

1 buah bawang bombay

5 siung bawang putih

5 siung bawang merah

Daun bawang secukupnya

2 pack tofu telur

2 butir telur



Bahan Saus

1 sdm saus tiram

2 sdm kecap asin

1 sdm kecap manis

1 sdm minyak wijen

2 sdm saus tomat

1 sdm saus sambal

1 sdt kaldu jamur

1 sdt gula

1 sdt lada putih

1 sdt maizena

400 ml air



Cara Pembuatan

1. Siapkan Saus

Campurkan semua bahan saus dalam satu wadah, lalu aduk hingga rata agar bumbu tercampur sempurna.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay hingga harum dan sedikit layu.

3. Masak Kuah

Tuangkan campuran saus ke dalam tumisan, lalu masak hingga mendidih sambil diaduk perlahan.

4. Masukkan Telur

Kocok telur terlebih dahulu, lalu tuangkan perlahan ke dalam kuah sambil diaduk pelan agar terbentuk serat-serat telur yang lembut (egg drop effect).

5. Tambahkan Tofu

Masukkan tofu telur yang sudah dipotong, lalu masak sebentar saja agar tidak hancur dan tetap lembut.

6. Koreksi Tekstur

Jika kuah terlalu kental, bisa tambahkan sedikit air. Masukkan daun bawang di akhir agar tetap segar.



Egg drop tofu adalah contoh sempurna dari masakan sederhana yang bisa memberikan rasa luar biasa. Teksturnya yang lembut, kuahnya yang gurih, dan aromanya yang harum membuat menu ini cocok disantap kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau setelah aktivitas padat.



Selain praktis, menu ini juga fleksibel untuk dikreasikan. Kamu bisa menambahkan sayuran lain, mengganti tingkat kepedasan, atau menambahkan protein tambahan sesuai selera.



Yang pasti, sekali coba, menu ini berpotensi jadi salah satu comfort food favorit di rumah!