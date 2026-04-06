Resep Creamy Healthy Pasta: Saus “Carbonara” Sehat dari Sayuran, Tetap Creamy Tanpa Rasa Bersalah

Potret creamy healthy pasta dari kembang kol yang rendah lemak, gurih, creamy, dan cocok untuk diet. (Sumber: instagram.com/@machelwie) JawaPos.com - Buat kamu yang lagi mengurangi asupan lemak tapi tetap pengen makan enak, creamy healthy pasta ini bisa jadi solusi yang menarik. Sekilas mungkin terdengar aneh, saus creamy tanpa full cream atau butter? Tapi ternyata, dengan bahan sederhana seperti kembang kol, kamu bisa menghasilkan tekstur saus yang lembut dan rasa yang tetap gurih.



Resep ini cocok banget untuk kamu yang sedang menjalani program fat loss, tapi tetap ingin menikmati makanan favorit seperti pasta creamy. Rahasianya ada pada kembang kol yang di-blend hingga halus, menghasilkan tekstur yang mirip saus carbonara, tapi dengan kalori yang jauh lebih ringan.



Dilansir dari @machelwie, resep ini awalnya terdengar skeptis, namun setelah dicoba ternyata “worth to try” dan bisa jadi alternatif sehat untuk kamu yang tetap ingin menikmati makanan creamy tanpa rasa bersalah.





Bahan-Bahan

150-200 gram kembang kol

2 siung bawang putih (parut)

200 ml susu cair

Keju parut secukupnya

1 sdt kaldu jamur

1 sdt garam

1 sdt lada bubuk



Cara Pembuatan

1. Rebus Kembang Kol

Rebus kembang kol hingga empuk agar mudah dihaluskan dan menghasilkan tekstur yang lembut.

2. Haluskan Bahan

Masukkan kembang kol yang sudah matang ke dalam blender, lalu tambahkan susu cair, bawang putih, garam, lada, dan kaldu jamur. Blender hingga halus dan creamy.

3. Masak Saus

Tuang hasil blender ke dalam wajan, lalu masak dengan api kecil sambil diaduk hingga mengental.

4. Tambahkan Keju

Masukkan keju parut secukupnya untuk menambah rasa gurih dan tekstur creamy yang lebih kaya.

5. Campurkan dengan Pasta

Masukkan pasta yang sudah direbus, lalu aduk hingga saus tercampur rata.

6. Penyajian

Sajikan hangat, bisa ditambahkan topping seperti parsley atau lada hitam untuk memperkaya rasa.



Creamy healthy pasta ini membuktikan bahwa makanan sehat tidak harus hambar atau membosankan. Dengan sedikit kreativitas, bahan sederhana seperti kembang kol bisa diubah menjadi saus creamy yang lezat dan memuaskan.



Menu ini cocok untuk makan siang atau makan malam ringan, terutama bagi kamu yang sedang menjaga pola makan. Selain lebih sehat, resep ini juga mudah dibuat dan tidak membutuhkan banyak bahan mahal.

Jadi, kalau lagi craving pasta creamy tapi tetap ingin menjaga kalori, resep ini wajib banget kamu coba!