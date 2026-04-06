Resep Sweet & Spicy Tuna Melt: Sandwich Lumer dengan Rasa Gurih, Pedas, dan Manis yang Seimbang

Potret sweet & spicy tuna melt yang gurih, pedas, dan manis. (Sumber: instagram.com/@thecilantrogirl)

JawaPos.com - Sandwich selalu menjadi pilihan praktis untuk berbagai suasana, mulai dari sarapan, makan siang, hingga camilan mengenyangkan. Salah satu varian yang kini banyak digemari adalah sweet & spicy tuna melt, yaitu perpaduan tuna creamy dengan sentuhan pedas dan manis, lalu dipanggang bersama roti dan keju hingga lumer sempurna.



Menu ini menawarkan pengalaman rasa yang kompleks namun tetap mudah dibuat. Kombinasi tuna yang lembut, saus creamy, serta tambahan bumbu seperti mustard, chili oil, dan madu menciptakan rasa yang kaya. Ditambah dengan keju yang meleleh dan roti yang renyah, sandwich ini cocok untuk kamu yang ingin menu praktis tapi tetap spesial.



Dilansir dari @thecilantrogirl, sweet & spicy tuna melt menjadi salah satu kreasi sandwich yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah, tanpa mengurangi cita rasa utamanya.



Bahan-Bahan

2 kaleng tuna, tiriskan

4 sdm mayones

1 sdt mustard

2 sdt chili oil (ambil bagian padatnya)

1 sdt saus pedas

2-3 sdt madu (sesuai selera)

Garam secukupnya

1/4 sdt lada hitam

2 sdm bawang merah, cincang

1 sdm jalapeño, iris

2 sdm daun bawang

1 sdm parsley

1 sdm dill

3 sdm seledri, cincang

2 sdm acar cincang

Perasan air lemon secukupnya

Roti sourdough atau roti lainnya

Keju lembar atau parut sesuai selera

Mentega untuk memanggang



Cara Pembuatan

1. Siapkan Isian Tuna

Dalam wadah besar, campurkan tuna yang sudah ditiriskan dengan mayones, mustard, chili oil, saus pedas, dan madu. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

2. Tambahkan Bahan Segar

Masukkan bawang merah, jalapeño, daun bawang, parsley, dill, seledri, dan acar. Tambahkan perasan air lemon, garam, dan lada hitam. Aduk kembali hingga teksturnya creamy dan merata.

3. Siapkan Roti

Olesi permukaan roti dengan mentega, lalu panaskan di atas wajan hingga sedikit kecokelatan.

4. Susun Sandwich

Ambil satu lembar roti, beri isian tuna secukupnya, lalu tambahkan keju di atasnya. Tutup dengan roti lainnya.

5. Panggang Hingga Lumer

Panggang sandwich di atas wajan dengan api kecil hingga keju meleleh dan bagian luar roti menjadi crispy keemasan.

6. Penyajian

Angkat, potong sesuai selera, dan sajikan hangat agar sensasi lumer dan creamy lebih terasa.



Sweet & spicy tuna melt adalah pilihan sandwich yang menawarkan rasa lengkap dalam satu gigitan. Perpaduan gurih, pedas, dan manis membuat menu ini tidak membosankan dan cocok untuk berbagai kesempatan.



Selain mudah dibuat, sandwich ini juga bisa dikreasikan sesuai selera, misalnya dengan menambahkan sayuran lain atau menyesuaikan tingkat kepedasan. Menu ini juga memiliki potensi sebagai ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya unik.



Dengan bahan sederhana dan proses yang praktis, kamu bisa menikmati sandwich ala kafe di rumah sendiri tanpa ribet.