Waspadai 5 Risiko Ini Sebelum Coba Investasi Kripto dan Saham

Ilustrasi investasi aset kripto. (Wealth & Finance International).
JawaPos.com - Minat generasi muda terhadap investasi terus meningkat, mulai dari saham, aset kripto hingga komoditas. Namun, di balik peluang memperoleh keuntungan, terdapat sejumlah risiko yang wajib dipahami sebelum memutuskan menanamkan modal.
Literasi keuangan menjadi salah satu bekal penting bagi calon investor, terutama mahasiswa yang kini mendominasi kelompok investor baru di Indonesia.
Pemahaman mengenai cara kerja instrumen investasi, potensi keuntungan, hingga risiko kerugian dinilai menjadi langkah awal agar keputusan investasi tidak sekadar mengikuti tren.
Berikut lima risiko yang perlu diketahui pemula sebelum mulai berinvestasi.
1. Harga aset bisa naik dan turun drastis
Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik berbeda. Aset kripto dikenal memiliki volatilitas tinggi sehingga harganya dapat berubah dalam waktu singkat. Sementara saham dan komoditas juga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga sentimen pasar.
Karena itu, investor pemula perlu memahami bahwa keuntungan tidak pernah dijamin dan selalu ada potensi kerugian.
2. Mudah terjebak tren tanpa memahami produk
Banyak investor baru mulai berinvestasi karena mengikuti tren atau rekomendasi di media sosial tanpa mempelajari produk yang dibeli.
Memahami cara kerja suatu instrumen investasi menjadi langkah penting agar keputusan investasi didasarkan pada analisis, bukan sekadar ikut-ikutan.
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