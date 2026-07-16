Realisasi Investasi Semester 1 2026 Tembus Rp 1.010 Triliun, 1,4 Juta Pekerja Terserap

JawaPos.com - Pemerintah mencatat realisasi investasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun, atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan mayoritas investasi terealisasi di luar Pulau Jawa, dan menyerap 1,4 juta pekerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, mengatakan, dengan capaian tersebut pemerintah telah meraih 49,5 persen dari target realisasi investasi tahun ini, yakni sebesar Rp 2.041,3 triliun.

Dengan demikian, lanjut dia, realisasi investasi Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target 2026.

Selain itu, dia juga menyebut realisasi investasi tersebut berhasil menyerap 1,44 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Alhamdulillah, bisa saya sampaikan di sini, komitmen dari para investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia masih 'in line' dengan target yang dicanangkan di 2026 ini," ujar Rosan dalam pernyataan pers di Kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/7).

Dia melanjutkan dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa kembali mencatatkan porsi yang lebih besar dibandingkan Pulau Jawa, sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan ekonomi.

Adapun realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp 502,8 triliun atau sekitar 49,8 persen dari total investasi, sementara realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp 507,8 triliun atau 50,2 persen dari total realisasi investasi.

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode Januari hingga Juni 2026 relatif berimbang.