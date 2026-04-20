Coba-coba Trading Kripto Derivatif? Ini Tips Mulai yang Aman untuk Investor Pemula di 2026

JawaPos.com - Perdagangan derivatif kripto makin ramai dibicarakan seiring berkembangnya industri aset digital di Indonesia. Produk ini menawarkan potensi keuntungan dari pergerakan harga, baik saat naik maupun turun, namun juga membawa risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan trading spot biasa.

Bagi pemula, memahami cara kerja derivatif sebelum terjun adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Berikut panduan dasar yang bisa membantu Anda memulai dengan lebih aman dan terarah.

Apa Itu Trading Derivatif Kripto? Trading derivatif adalah aktivitas memperdagangkan kontrak yang nilainya berasal dari aset kripto tertentu, seperti Bitcoin atau Ethereum, bukan asetnya secara langsung.

Dalam praktiknya, trader bisa Long (beli) saat memperkirakan harga naik, atau Short (jual) saat memperkirakan harga turun.

Instrumen ini biasanya dilengkapi fitur leverage, yang memungkinkan membuka posisi lebih besar dari modal yang dimiliki.

Di sinilah potensi keuntungan membesar, tetapi risiko kerugian juga ikut berlipat.

Kenapa Derivatif Semakin Diminati? Minat terhadap derivatif kripto meningkat karena fleksibilitasnya. Trader tidak harus menunggu harga naik untuk mendapatkan keuntungan.

Selain itu, trader juga hadir mengetahui volatilitas pasar kripto menciptakan banyak peluang, strategi trading lebih variatif (hedging, scalping, dan lainnya), likuiditas pasar yang terus berkembang.

Namun, popularitas ini juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah trader yang mengalami kerugian karena kurang pemahaman.