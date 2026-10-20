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Siti Wardatul Jannah
Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.22 WIB

5 Cara Face Yoga untuk Wajah Tampak Lebih Kencang dan Segar

Ilustrasi seseorang melakukan face yoga. (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang melakukan face yoga. (Magnific)

JawaPos.com - Face yoga bisa menjadi pilihan untuk menjaga penampilan wajah agar tetap terlihat kencang dan segar.

Latihan ini melibatkan sejumlah gerakan pada area pipi, dahi, mata, hingga rahang yang dapat dilakukan secara rutin untuk membantu meredakan ketegangan. 

Selain membantu melatih otot wajah, face yoga juga dapat menjadi bagian dari rutinitas perawatan diri. Face yoga bisa dilakukan di rumah tanpa membutuhkan alat khusus. Gerakannya cukup mudah diikuti, tetapi manfaatnya dalam mengencangkan kulit dan menyamarkan tanda-tanda penuaan masih perlu diteliti lebih lanjut.

Bagi yang ingin mencobanya, ada sejumlah gerakan yang bisa dilakukan di rumah untuk melatih otot wajah. Dilansir dari laman Verywell Health dan Everyday Health, Senin (19/10), berikut beberapa caranya.

1. Pengencang Alis (The Eyebrow Lifter)

Gerakan the eyebrow lifter berfokus pada area alis dan dahi. Latihan ini melibatkan otot di sekitar alis melalui gerakan mengangkat dan menahan posisi alis.

Caranya, letakkan tiga ujung jari di bawah masing-masing alis, kemudian buka mata. Sambil tersenyum, dorong alis ke bawah secara perlahan melawan tahanan jari. Setelah itu, pejamkan mata dan arahkan pandangan ke atas tanpa memaksakan gerakan.

Pertahankan posisi selama 20 detik, kemudian lepaskan. Gerakan ini dapat diulangi sebanyak tiga kali.

2. Pengencang Pipi (The Cheek Lifter)

The cheek lifter merupakan latihan yang berfokus pada otot pipi. Gerakan ini dilakukan dengan mengombinasikan posisi mulut dan senyuman untuk mengaktifkan otot di sekitar pipi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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