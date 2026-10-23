Kemenkes: 333.470 Kasus ISPA di 7 Wilayah Terdampak Karhutla, Harian 4.520 Kasus

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di tujuh wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.520 kasus tercatat sebagai kasus harian.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Then Suyanti mengatakan, jumlah kasus ISPA pada kelompok usia di atas lima tahun mencapai 258.298 kasus dan pada kelompok balita mencapai 75.172 kasus.

“Secara kumulatif itu ada 333.470 kasus ISPA, dengan kasus hariannya yang masih menderita ISPA adalah 4.520,” ujar Then kepada wartawan, Jumat (23/10).

Then menjelaskan, perkembangan kasus ISPA di tujuh wilayah terdampak karhutla menunjukkan tren yang berbeda jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

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Kalimantan Barat mulai mencatat penurunan, sedangkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah masih mengalami peningkatan meskipun terdapat tren penurunan.

Sementara itu, kasus ISPA di Kalimantan Timur relatif setara dengan tahun lalu. Adapun Sumatera Selatan dan Riau mencatat kasus yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan tren di Jambi disebut relatif sama dengan tahun lalu.

Untuk menekan dampak kesehatan akibat karhutla, Kemenkes menjalankan sejumlah langkah promotif dan preventif. Upaya tersebut meliputi pembagian masker, edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan risiko kesehatan, serta surveilans kualitas udara dalam ruang dan dampaknya terhadap kesehatan permukiman.

Kemenkes juga memantau penyakit yang berpotensi muncul akibat paparan asap karhutla, mulai dari ISPA, pneumonia, asma, hingga iritasi mata dan kulit. Selain itu, pemerintah memastikan ketersediaan obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), serta alat kesehatan yang dibutuhkan daerah terdampak.