Kemenkes: Untuk Pertama Kalinya Kasus Tuberkolosis di Indonesia Menurun

JawaPos.com - Indonesia mencatat penurunan estimasi kasus tuberkulosis (TB) untuk pertama kalinya secara berkelanjutan. Berdasarkan estimasi WHO Global TB Report, jumlah kasus TB di Indonesia pada 2026 diperkirakan turun menjadi 1.080.000 kasus dari 1.092.000 kasus pada 2024.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan capaian tersebut dalam paparan dua tahun pemerintahan bidang kesehatan. Hingga Oktober 2026, sebanyak 666.985 kasus TB telah ditemukan dan dilaporkan atau mencapai 61 persen dari target 972.000 kasus.

Dari jumlah kasus yang ditemukan tersebut, sebanyak 599.425 pasien atau 90 persen dari target telah memulai pengobatan. Penemuan kasus didukung penyediaan perangkat portable X-ray dan mesin tes molekuler Near Point of Care (NPOC) di ribuan Puskesmas.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga memperluas skrining TB dengan mengintegrasikannya ke dalam layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemeriksaan turut dilakukan langsung di sejumlah tempat berkumpulnya masyarakat, termasuk lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan (rutan), dan pondok pesantren.

Hingga Oktober 2026, sebanyak 40.910 warga binaan di lapas dan rutan serta 24.623 santri telah menjalani pemeriksaan TB. Kemenkes juga menggandeng kementerian dan lembaga lain serta sektor swasta untuk memperluas jangkauan skrining.

Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan memeriksa 8.914 karyawan dan mitra layanan transportasi daring, termasuk Gojek dan Grab. Langkah ini ditujukan untuk memperluas penemuan kasus agar pasien dapat segera memperoleh pengobatan.

Selain meningkatkan penemuan kasus, Kemenkes berupaya mempermudah pasien menjalani terapi dengan memperpendek durasi pengobatan melalui penggunaan regimen obat yang lebih modern.

“Dulu TB ini minum obatnya panjang sekali, bisa sampai lebih dari satu tahun dia minum obat setiap hari. Sekarang turun jadi 12 bulan, turun lagi jadi 6 bulan, yang terakhir kita sudah bisa ada yang bisa 4 bulan," ujar Budi kepada wartawan, Jumat (23/10).