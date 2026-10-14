Kualitas Udara Berbahaya, Kemenkes Sarankan PJJ di Wilayah Karhutla

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merekomendasikan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Usulan ini menyusul kualitas udara di sejumlah wilayah yang sudah masuk kategori berbahaya akibat paparan asap karhutla.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI Then Suyanti mengatakan, rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada kementerian terkait, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi paparan asap terhadap anak-anak selama kondisi udara belum membaik.

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”Kami merekomendasikan agar pembelajaran jarak jauh bagi wilayah terdampak karhutla kepada kementerian lembaga terkait, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kemenag,” ujar Then kepada wartawan, Rabu (14/10).

Selain merekomendasikan PJJ, Kemenkes telah menerbitkan surat kewaspadaan kepada dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Surat tersebut bertujuan memastikan kesiapan layanan kesehatan dalam menangani dampak kesehatan akibat karhutla.

”Dan tentunya kita sudah menerbitkan surat kewaspadaan untuk Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan agar menyiapkan segala sesuatunya untuk layanan kesehatan kita,” katanya.

Then menjelaskan, Kemenkes juga menyiapkan layanan kesehatan di tujuh provinsi terdampak karhutla.