Sariawan Bikin Makan dan Bicara Tak Nyaman, Kenali Penyebabnya

JawaPos.com - Sariawan kerap dianggap sebagai gangguan ringan pada rongga mulut. Namun, luka kecil di bagian dalam mulut tersebut dapat menimbulkan rasa perih dan mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika makan, minum, hingga berbicara.

Sariawan juga dapat muncul tanpa diduga. Kondisi ini membuat banyak orang mencari cara untuk meredakan rasa tidak nyaman sekaligus mempercepat proses pemulihan.

Ada berbagai faktor yang dapat memicu munculnya sariawan. Mulai dari kondisi tubuh, kebiasaan sehari-hari, hingga luka atau iritasi pada jaringan mulut.

Penyebab Sariawan

1. Stres dan kelelahan

Stres serta kurang beristirahat dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan munculnya sariawan. Pada sebagian orang, keluhan tersebut muncul ketika tubuh berada dalam kondisi lelah atau mengalami tekanan.

2. Makanan dan minuman yang mengiritasi

Istilah "panas dalam" sering digunakan masyarakat untuk menggambarkan sejumlah keluhan, termasuk sariawan. Namun, secara medis, istilah tersebut tidak merujuk pada satu jenis penyakit tertentu.

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Keluhan di mulut dapat muncul bersamaan dengan kondisi seperti kurang minum, kelelahan, maupun konsumsi makanan tertentu.

Makanan yang terlalu pedas, asin, atau asam, serta minuman yang terlalu panas, juga dapat mengiritasi jaringan mulut. Kondisi tersebut berpotensi membuat rasa nyeri akibat sariawan semakin terasa.

3. Luka akibat tergigit atau gesekan

Sariawan juga dapat muncul setelah terjadi trauma pada jaringan mulut. Salah satunya ketika bagian dalam pipi atau lidah tidak sengaja tergigit.