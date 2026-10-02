Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Royyan Julian
Jumat, 2 Oktober 2026 | 20.57 WIB

50 Persen Lebih Pasien Internasional Sunway Medical Centre Malaysia Berasal dari Indonesia

Ilustrasi pasien. (pixabay) - Image

Ilustrasi pasien. (pixabay)

JawaPos.com – Lebih dari 50 persen pasien internasional di Sunway Medical Centre, Sunway City, Malaysia, berasal dari Indonesia. Tingginya jumlah pasien asal Indonesia membuat rumah sakit tersebut menyediakan sejumlah dukungan khusus, mulai dari koordinasi sebelum kedatangan hingga pendampingan selama perawatan.

Layanan tersebut meliputi pengaturan janji dengan dokter spesialis, transportasi, rawat inap, asuransi, penerjemah, perpanjangan visa, hingga dukungan evakuasi medis.
 
Chief Executive Officer Sunway Medical Centre, Sunway City Erica Lam mengatakan, pasien kini tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga akses kepada dokter yang sesuai serta pendampingan selama menjalani perawatan.
 
 
“Pasien tidak hanya mencari pengobatan semata. Mereka menginginkan keyakinan terhadap tim medis, akses tepat waktu ke spesialis yang sesuai, serta dukungan yang terkoordinasi sepanjang perjalanan kesehatan mereka,” katanya, Jumat (2/9).
 
Tingginya kebutuhan layanan kesehatan spesialis tersebut terjadi di tengah meningkatnya tantangan penyakit tidak menular, seperti kanker, penyakit kardiovaskular, dan stroke. Kasus PTM di Indonesia diproyeksikan meningkat hingga 45 persen pada 2050.
 
Erica menerangkan, Sunway Medical Centre, Sunway City memiliki 1.090 tempat tidur dan lebih dari 370 konsultan dengan lebih dari 80 subspesialisasi. Rumah sakit tersebut menangani berbagai kasus, termasuk onkologi, kardiologi, neurologi, ortopedi, dan hematologi.
 
Selain pasien dewasa, rumah sakit itu juga mengembangkan layanan pediatri dengan 56 spesialis yang mencakup 28 subspesialisasi, termasuk untuk penanganan kanker, penyakit jantung, neurologi, pencernaan, serta kasus bedah dan ortopedi.
Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
FAM Protes ke FIFA, Minta Penjelasan soal Perubahan Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh - Image
Sepak Bola Dunia

FAM Protes ke FIFA, Minta Penjelasan soal Perubahan Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh

Jumat, 2 Oktober 2026 | 17.29 WIB

Indonesia ke Final, John Herdman Kaget Malaysia Bantai Singapura 6-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Indonesia ke Final, John Herdman Kaget Malaysia Bantai Singapura 6-0

Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Malaysia Cukur Singapura 6-0, Tetap Gagal Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Malaysia Cukur Singapura 6-0, Tetap Gagal Lolos ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 2 Oktober 2026 | 05.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore