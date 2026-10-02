50 Persen Lebih Pasien Internasional Sunway Medical Centre Malaysia Berasal dari Indonesia

JawaPos.com – Lebih dari 50 persen pasien internasional di Sunway Medical Centre, Sunway City, Malaysia, berasal dari Indonesia. Tingginya jumlah pasien asal Indonesia membuat rumah sakit tersebut menyediakan sejumlah dukungan khusus, mulai dari koordinasi sebelum kedatangan hingga pendampingan selama perawatan.

Layanan tersebut meliputi pengaturan janji dengan dokter spesialis, transportasi, rawat inap, asuransi, penerjemah, perpanjangan visa, hingga dukungan evakuasi medis.

Chief Executive Officer Sunway Medical Centre, Sunway City Erica Lam mengatakan, pasien kini tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga akses kepada dokter yang sesuai serta pendampingan selama menjalani perawatan.

“Pasien tidak hanya mencari pengobatan semata. Mereka menginginkan keyakinan terhadap tim medis, akses tepat waktu ke spesialis yang sesuai, serta dukungan yang terkoordinasi sepanjang perjalanan kesehatan mereka,” katanya, Jumat (2/9).

Tingginya kebutuhan layanan kesehatan spesialis tersebut terjadi di tengah meningkatnya tantangan penyakit tidak menular, seperti kanker, penyakit kardiovaskular, dan stroke. Kasus PTM di Indonesia diproyeksikan meningkat hingga 45 persen pada 2050.

Erica menerangkan, Sunway Medical Centre, Sunway City memiliki 1.090 tempat tidur dan lebih dari 370 konsultan dengan lebih dari 80 subspesialisasi. Rumah sakit tersebut menangani berbagai kasus, termasuk onkologi, kardiologi, neurologi, ortopedi, dan hematologi.

Selain pasien dewasa, rumah sakit itu juga mengembangkan layanan pediatri dengan 56 spesialis yang mencakup 28 subspesialisasi, termasuk untuk penanganan kanker, penyakit jantung, neurologi, pencernaan, serta kasus bedah dan ortopedi.